Narzędzie Google Maps wzbogaciły się się o nową opcję. To trójwymiarowe mapy nawigacji. Nowa opcja sprawia, że budynki na mapie stają się trójwymiarowe, co pozwala na lepszą orientację przestrzenną podczas obserwacji mapy. Technologiczny gigant długo zwlekał z uruchomieniem takiej funkcji w trybie nawigowania.

Reklama

Google Maps z trybem 3D

Póki co tryb 3D działa w trybie testowym, a to znaczy, że na starszych urządzeniach może być niedostępny. Żeby go uruchomić wystarczy w trybie widoku mapy kliknąć ikonę w prawej górnej części ekranu, a po rozwinięciu wyboru map, wybrać tryb domyślny oraz 3D. Po uruchomieniu opcji można wybrać trasę i domyślnie wyświetli się z zastosowaniem trybu 3D, który działa wyłącznie w przybliżeniu. Funkcja jest już dostępna w Polsce. To funkcja, która może się przydać szczególnie w zatłoczonych miastach.