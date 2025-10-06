Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zmiany zachodzą wśród Polaków w kontekście wynajmu samochodów?

Dlaczego coraz więcej Polaków decyduje się na wynajem długoterminowy?

Jak wynajem i leasing wpływają na tradycyjne formy finansowania samochodów w Polsce?

To prawie dwa razy więcej niż rok temu, gdy takie doświadczenie deklarowało zaledwie 37 proc. badanych. Większość (54 proc.) wybiera wynajem krótkoterminowy – na kilka dni lub tygodni – ale coraz więcej kierowców decyduje się też na dłuższe użytkowanie, powyżej miesiąca (10 proc.). Powody? Praktyczne i różnorodne: od auta zastępczego na czas serwisu, przez testowanie danego modelu przed zakupem, aż po spontaniczne wyjazdy czy weekendowe wypady za miasto. Wynajem przestaje być dodatkiem, a zaczyna być realną alternatywą dla posiadania auta. W miastach powyżej 200 tys. mieszkańców z wynajmu aut z wypożyczalni korzysta już 72 proc. badanych, ale – co ciekawe – równie dynamiczny wzrost widać na wsi i w mniejszych miejscowościach. Jeszcze rok temu tylko jedna trzecia mieszkańców takich regionów miała doświadczenie z wynajmem, dziś to już ponad 60 proc.

Najczęściej po wypożyczone auto sięgają osoby w wieku 25-39 lat – aż 73 proc. z nich korzystało z tej usługi, co oznacza skok o 27 punktów procentowych rok do roku. To pokolenie, które coraz rzadziej utożsamia wolność z posiadaniem samochodu na własność. Dla prawie połowy badanych (45 proc.) wynajem to sposób na komfortowe wakacje. Na drugim miejscu plasuje się jednak bardziej przyziemna motywacja – 39 proc. kierowców potrzebowało auta zastępczego, gdy ich własne trafiło do warsztatu. Kolejne powody to krótkie wyjazdy weekendowe (30 proc.) i wyjątkowe okazje, jak śluby czy przeprowadzki (28 proc.). Dla co piątej osoby (21 proc.) to też szansa, by przetestować samochód przed zakupem, a dla części – praktyczne rozwiązanie w podróżach służbowych (16 proc.).

Wyniki badania pokazują również różnice między płciami. – Choć to mężczyźni częściej wynajmują samochody, kobiety wyraźnie częściej traktują wynajem jako uzupełnienie podróży i codziennej mobilności – zauważa Łukasz Żurek, prezes zarządu Sixt Polska. Dla Polek główną motywacją są wyjazdy – chętniej rezerwują auta na wakacje (48 proc. kobiet vs. 44 proc. mężczyzn), krótkie podróże (34 proc. vs. 27 proc.) i wyjątkowe wydarzenia (33 proc. vs. 26 proc.). Seniorzy z kolei sięgają po wynajem najczęściej wtedy, gdy potrzebują auta zastępczego – aż 51 proc. osób 60+ wskazało właśnie ten powód.