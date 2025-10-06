Aktualizacja: 06.10.2025 19:14 Publikacja: 06.10.2025 11:26
39 proc. kierowców sięgnęło po wynajem, gdy ich samochód trafił do warsztatu
To prawie dwa razy więcej niż rok temu, gdy takie doświadczenie deklarowało zaledwie 37 proc. badanych. Większość (54 proc.) wybiera wynajem krótkoterminowy – na kilka dni lub tygodni – ale coraz więcej kierowców decyduje się też na dłuższe użytkowanie, powyżej miesiąca (10 proc.). Powody? Praktyczne i różnorodne: od auta zastępczego na czas serwisu, przez testowanie danego modelu przed zakupem, aż po spontaniczne wyjazdy czy weekendowe wypady za miasto. Wynajem przestaje być dodatkiem, a zaczyna być realną alternatywą dla posiadania auta. W miastach powyżej 200 tys. mieszkańców z wynajmu aut z wypożyczalni korzysta już 72 proc. badanych, ale – co ciekawe – równie dynamiczny wzrost widać na wsi i w mniejszych miejscowościach. Jeszcze rok temu tylko jedna trzecia mieszkańców takich regionów miała doświadczenie z wynajmem, dziś to już ponad 60 proc.
Najczęściej po wypożyczone auto sięgają osoby w wieku 25-39 lat – aż 73 proc. z nich korzystało z tej usługi, co oznacza skok o 27 punktów procentowych rok do roku. To pokolenie, które coraz rzadziej utożsamia wolność z posiadaniem samochodu na własność. Dla prawie połowy badanych (45 proc.) wynajem to sposób na komfortowe wakacje. Na drugim miejscu plasuje się jednak bardziej przyziemna motywacja – 39 proc. kierowców potrzebowało auta zastępczego, gdy ich własne trafiło do warsztatu. Kolejne powody to krótkie wyjazdy weekendowe (30 proc.) i wyjątkowe okazje, jak śluby czy przeprowadzki (28 proc.). Dla co piątej osoby (21 proc.) to też szansa, by przetestować samochód przed zakupem, a dla części – praktyczne rozwiązanie w podróżach służbowych (16 proc.).
Wyniki badania pokazują również różnice między płciami. – Choć to mężczyźni częściej wynajmują samochody, kobiety wyraźnie częściej traktują wynajem jako uzupełnienie podróży i codziennej mobilności – zauważa Łukasz Żurek, prezes zarządu Sixt Polska. Dla Polek główną motywacją są wyjazdy – chętniej rezerwują auta na wakacje (48 proc. kobiet vs. 44 proc. mężczyzn), krótkie podróże (34 proc. vs. 27 proc.) i wyjątkowe wydarzenia (33 proc. vs. 26 proc.). Seniorzy z kolei sięgają po wynajem najczęściej wtedy, gdy potrzebują auta zastępczego – aż 51 proc. osób 60+ wskazało właśnie ten powód.
Choć Polacy coraz śmielej sięgają po elastyczne modele użytkowania aut, wciąż najczęściej wybierają tradycyjne formy finansowania. 42 proc. badanych wciąż kupiłoby auto za gotówkę. Na drugim miejscu znalazł się leasing (19 proc.), dalej kredyt (17 proc.). Wynajem, choć nadal traktowany jako mniej oczywista alternatywa, przyciąga już 12 proc. ankietowanych – to wzrost o 2 punkty procentowe w porównaniu z poprzednim rokiem. – Rynek wynajmu i leasingu w Polsce szybko dojrzewa – ocenia Łukasz Żurek. – Elastyczne modele użytkowania auta stają się realną alternatywą dla jego posiadania. Klienci doceniają swobodę wyboru pojazdu, ograniczenie kosztów serwisu i utrzymania oraz możliwość dopasowania usługi do zmieniających się potrzeb. Jednocześnie coraz bardziej liczy się transparentność i kompleksowość oferty – Polacy są dziś bardzo świadomymi konsumentami.
Zestawienie danych z raportu Sixt pokazuje, że wynajem i leasing nie wypierają jeszcze klasycznego zakupu samochodu, ale coraz częściej go uzupełniają. W świecie, w którym posiadanie traci na znaczeniu, mobilność staje się usługą – dostępną wtedy, gdy jest potrzebna, i tak długo, jak to konieczne. Jeszcze dekadę temu takie podejście wydawało się futurystyczne. Dziś, gdy ponad połowa Polaków ma już za sobą doświadczenie wynajmu auta, można mówić o nowej normalności. Kierowcy chcą mieć wybór – a niekoniecznie własność.
Czy wiesz, że…
- Najczęściej wynajmujący samochody w Polsce to osoby w wieku 25-39 lat.
- Wynajem w małych miejscowościach wzrósł w rok prawie dwukrotnie – z 36 do 64 proc.
- Kobiety częściej niż mężczyźni rezerwują auta na wakacje i krótkie podróże.
