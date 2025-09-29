Gościem najnowszego odcinka podcastu moto.rp.pl jest Maciej Zwiewka, Dyrektor Departamentu Sprzedaży Flotowej w Volkswagen Financial Services, ekspert w dziedzinie flot i elektromobilności, który wie, jak wygląda transformacja firm w kierunku aut elektrycznych.

W rozmowie zagłębiamy się w kluczowe aspekty zarządzania flotą samochodową: jak firmy mogą zoptymalizować koszty eksploatacji, co się opłaca – leasing, wynajem czy zakup, oraz jak elektromobilność zmienia oblicze flot firmowych w Polsce. Poruszamy też trudne pytania o infrastrukturę ładowania, okres zwrotu inwestycji i realne bariery w przechodzeniu na zieloną mobilność.

Materiał powstał we współpracy z marką Volkswagen Financial Services