Gościem najnowszego odcinka podcastu moto.rp.pl jest Maciej Zwiewka, Dyrektor Departamentu Sprzedaży Flotowej w Volkswagen Financial Services, ekspert w dziedzinie flot i elektromobilności, który wie, jak wygląda transformacja firm w kierunku aut elektrycznych.
W rozmowie zagłębiamy się w kluczowe aspekty zarządzania flotą samochodową: jak firmy mogą zoptymalizować koszty eksploatacji, co się opłaca – leasing, wynajem czy zakup, oraz jak elektromobilność zmienia oblicze flot firmowych w Polsce. Poruszamy też trudne pytania o infrastrukturę ładowania, okres zwrotu inwestycji i realne bariery w przechodzeniu na zieloną mobilność.
