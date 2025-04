W tym odcinku naszego podcastu rozmawiamy z ekspertem o różnych sposobach finansowania samochodu. Michał Dyc, dyrektor sprzedaży w Volkswagen Financial Services wyjaśni nie tylko kiedy opłaca się leasing i dla kogo jest najlepszy, ale również wyjaśni co wszystko kryje się pod hasłem – wynajem długoterminowy. Czy to rzeczywiście korzystne rozwiązanie, kiedy się opłaca i czy są w nim ukryte dodatkowe koszty? W rozmowie nie zapominamy również o zakupie za gotówkę – czy dzisiaj taka forma i dla kogo jest najlepszą opcją. Porównamy koszty, elastyczność oraz korzyści każdej z metod, abyś mógł świadomie wybrać najlepsze rozwiązanie dla siebie. Rozmawiamy nie tylko o formach finansowania samochodów nowych, ale również i używanych. Jakie tu mamy opcje i co przy autach z drugiej ręki ma sens.

Wszystko o wszystkich formach finansowania samochodów

Rozmawiamy również o tym czego najbardziej obawiają się klienci podczas finasowania aut, jakie wybierają okresy najmu, co oznacza pełna mobilność klienta w finansowaniu. Innymi słowy poruszmy wszystkie tematy dotyczące tajników finasowania samochodów. Wgłębiamy się w temat stymulacji rynku i sprzedaży aut poprzez korzystne formy finansowania i jak to będzie wyglądać w przyszłości.

Materiał powstał we współpracy z marką Volkswagen Financial Services