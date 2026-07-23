Nowoczesne samochody potrafią obserwować martwe pola, monitorować ruch, uruchamiać światła ostrzegawcze, a nawet wezwać pomoc po wypadku. Teraz Volkswagen chce, aby rower również zapewniał taką ochronę.

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VW e-bike Foto: Materiały prasowe

We współpracy z firmą n+ Volkswagen stworzył nową gamę rowerów elektrycznych. Zamiast koncentrować się na większych akumulatorach lub wyższej mocy, nacisk położono na dostęp do informacji związanych z bezpieczeństwem.

VW e-bike Foto: Materiały prasowe

Radar i kamera obserwują, co dzieje się za rowerzystą

System o nazwie Smart View łączy kamerę skierowaną do tyłu z czujnikami radarowymi monitorującymi zbliżający się ruch. Wyświetlacz zintegrowany z kierownicą pozwala rowerzystom zobaczyć, co dzieje się za nimi, bez konieczności odwracania głowy, natomiast ostrzeżenia radarowe informują o zbliżających się z tyłu pojazdach. System dostarcza niezwykle cennych informacji z ograniczonego punktu widzenia rowerzysty.

VW e-bike Foto: Materiały prasowe

Rower pokaże kierowcom, kiedy hamuje i skręca

Najnowszy rower VW komunikuje się z innymi za pomocą sygnałów świetlnych. Zintegrowany z ramą pasek LED biegnący na całej jej długości pełni w ciągu dnia funkcję światła do jazdy dziennej. Co ważniejsze, zmienia sposób działania w zależności od tego, co robi rowerzysta. Podczas hamowania oświetlenie świeci na czerwono. Podczas skręcania miga na pomarańczowo, wskazując kierunek. Celem jest przekazanie innym uczestnikom ruchu wyraźniejszych sygnałów wizualnych dotyczących zamiarów rowerzysty, zanim wykona on manewr.

VW e-bike Foto: Materiały prasowe

Okulary niczym hełm pilota myśliwca

Połączony z systemem kask synchronizuje się z układem oświetlenia i ma własne podświetlane elementy. Został również wyposażony w technologię wykrywania wypadków, która w razie zdarzenia może poinformować policję.

VW e-bike Foto: Materiały prasowe

Do kasku VW dołącza zestaw inteligentnych okularów. Współpracując z kamerą i systemami radarowymi roweru, wyświetla instrukcje nawigacyjne i ostrzeżenia o ruchu drogowym bezpośrednio w polu widzenia rowerzysty. Technologia została opracowana przez inżynierów mających doświadczenie w tworzeniu wyświetlaczy hełmowych dla pilotów myśliwców.

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