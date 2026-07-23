VW e-bike
Nowoczesne samochody potrafią obserwować martwe pola, monitorować ruch, uruchamiać światła ostrzegawcze, a nawet wezwać pomoc po wypadku. Teraz Volkswagen chce, aby rower również zapewniał taką ochronę.
VW e-bike
We współpracy z firmą n+ Volkswagen stworzył nową gamę rowerów elektrycznych. Zamiast koncentrować się na większych akumulatorach lub wyższej mocy, nacisk położono na dostęp do informacji związanych z bezpieczeństwem.
VW e-bike
System o nazwie Smart View łączy kamerę skierowaną do tyłu z czujnikami radarowymi monitorującymi zbliżający się ruch. Wyświetlacz zintegrowany z kierownicą pozwala rowerzystom zobaczyć, co dzieje się za nimi, bez konieczności odwracania głowy, natomiast ostrzeżenia radarowe informują o zbliżających się z tyłu pojazdach. System dostarcza niezwykle cennych informacji z ograniczonego punktu widzenia rowerzysty.
VW e-bike
Najnowszy rower VW komunikuje się z innymi za pomocą sygnałów świetlnych. Zintegrowany z ramą pasek LED biegnący na całej jej długości pełni w ciągu dnia funkcję światła do jazdy dziennej. Co ważniejsze, zmienia sposób działania w zależności od tego, co robi rowerzysta. Podczas hamowania oświetlenie świeci na czerwono. Podczas skręcania miga na pomarańczowo, wskazując kierunek. Celem jest przekazanie innym uczestnikom ruchu wyraźniejszych sygnałów wizualnych dotyczących zamiarów rowerzysty, zanim wykona on manewr.
VW e-bike
Połączony z systemem kask synchronizuje się z układem oświetlenia i ma własne podświetlane elementy. Został również wyposażony w technologię wykrywania wypadków, która w razie zdarzenia może poinformować policję.
VW e-bike
Do kasku VW dołącza zestaw inteligentnych okularów. Współpracując z kamerą i systemami radarowymi roweru, wyświetla instrukcje nawigacyjne i ostrzeżenia o ruchu drogowym bezpośrednio w polu widzenia rowerzysty. Technologia została opracowana przez inżynierów mających doświadczenie w tworzeniu wyświetlaczy hełmowych dla pilotów myśliwców.
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VW e-bike
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