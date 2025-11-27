Aktualizacja: 27.11.2025 14:56 Publikacja: 27.11.2025 08:16
W Utrecht powstał największy na świecie parking rowerowy
Foto: mat. prasowe
Utrecht został uznany za najbardziej przyjazne rowerzystom miasto świata w najnowszym Copenhagenize Index 2025. Holenderska metropolia zdetronizowała Kopenhagę po latach jej dominacji, wyznaczając nowy standard dla zrównoważonej mobilności. W globalnej czołówce po raz pierwszy znalazło się pięć polskich miast, z Wrocławiem na imponującym 28. miejscu. To sygnał, że rowerowa rewolucja nad Wisłą zaczyna być widoczna także w światowych rankingach.
W tegorocznym zestawieniu Utrecht wyprzedził Kopenhagę o ułamki punktu. To pierwsza taka zmiana od lat, a zarazem potwierdzenie, że Holendrzy myślą o mobilności rowerowej z absolutną konsekwencją. Prawie jedna trzecia wszystkich podróży odbywa się tam na rowerze. Miasto inwestuje około 63 euro rocznie na mieszkańca w infrastrukturę rowerową i dysponuje ponad 100 tysiącami miejsc parkingowych dla jednośladów, w tym największym krytym parkingiem rowerowym na świecie przy stacji Utrecht Centraal.
Autorzy raportu zwracają uwagę, że Utrecht nie tylko rozwija trasy, ale przebudowuje całe ulice tak, aby rower był osią organizującą ruch miejski. Przykłady? Przekształcenie ulicy Nachtegaalstraat w typową fietsstraat, gdzie priorytet ma 15 tys. rowerzystów dziennie, czy radykalna zmiana Westelijke Stadsboulevard w zieloną arterię przyjazną pieszym i cyklistom.
Copenhagenize Index bada 100 największych miast świata (powyżej 600 tys. mieszkańców), oceniając je w oparciu o 13 kryteriów: infrastrukturę, bezpieczeństwo, planowanie przestrzenne, politykę transportową, kulturę korzystania z roweru czy inwestycje. W pierwszej trzydziestce zabrakło choćby jednego miasta ze Stanów Zjednoczonych. Europejskie metropolie wciąż stanowią ścisłą światową ligę, zajmując 28 z 30 pierwszych miejsc (Montreal – 15. miejsce, Vancouver – 30. miejsce).
Pierwsza dziesiątka przyjaznych rowerom miast świata plus miejsca zajęte przez polskie miasta:
1. Utrecht,
2. Kopenhaga,
3. Gandawa,
4. Amsterdam,
5. Paryż,
6. Helsinki,
7. Münster,
8. Antwerpia,
9. Bordeaux,
10.Nantes,
28.Wrocław,
53.Poznań,
62.Warszawa,
63.Gdańsk,
68.Łódź.
Największą niespodzianką tegorocznej edycji jest awans Polski do globalnej rowerowej ekstraklasy. Po raz pierwszy w historii rankingu do zestawienia zakwalifikowało się pięć polskich miast: Wrocław, Poznań, Warszawa, Gdańsk i Łódź. Najwyżej znalazł się Wrocław na 28. miejscu – przed Quebec, Vancouver, Sztokholmem czy Bolonią. Eksperci docenili spójną, holenderską filozofię tworzenia dróg rowerowych, ponowne otwarcie historycznego centrum dla jednośladów, a także innowacje takie jak Mikrohub Wrocław – pierwsza w Polsce stacja przeładunkowa dla rowerów cargo. Poznań – choć dopiero drugi w Polsce – również może mówić o dużym sukcesie. Miasto zgłosiło ponad 250 km infrastruktury rowerowej, a kluczowe inwestycje, takie jak mosty Berdychowskie, Trasa Kórnicka, Solna, czy system liczników rowerowych, podnoszą udział roweru do około 10 proc. wszystkich codziennych podróży. Warszawa, Gdańsk i Łódź zamykają polską piątkę, ale – jak zaznacza Copenhagenize – różnica między Wrocławiem a resztą kraju jest znacząca. To wzór, z którego pozostałe metropolie nad Wisłą powinny czerpać.
Copenhagenize Index działa jak globalne lustro: pokazuje, jak miasta radzą sobie z nowoczesną, niskoemisyjną mobilnością oraz wskazuje kierunek zmian w urbanistyce. Miasto, które stawia rower w centrum polityki transportowej, zyskuje czystsze powietrze, mniejsze korki, bezpieczniejsze ulice i zdrowszych mieszkańców. Europa zbudowała tę przewagę latami konsekwentnej polityki. Teraz powoli dołącza do niej także Polska. A fakt, że Wrocław znalazł się w gronie najlepszych, a Poznań, Warszawa, Gdańsk i Łódź debiutują w zestawieniu, pokazuje, że rower nie jest już tylko dodatkiem do infrastruktury. Staje się integralnym elementem nowoczesnego miasta.
CZY WIESZ, ŻE…
- W Danii rowerem odbywa się więcej podróży niż samochodem – w Kopenhadze udział roweru przekracza 35 proc., więcej niż udział aut osobowych.
- Holenderskie dzieci należą do najzdrowszych na świecie, m.in. dzięki temu, że 80 proc. z nich codziennie dojeżdża rowerem do szkoły.
- W Utrechcie na 360 tys. mieszkańców przypada ponad 420 tys. rowerów – to jedno z niewielu miast, gdzie rowerów jest więcej niż ludzi.
- Największy na świecie parking rowerowy ma 12 500 miejsc i znajduje się właśnie w Utrechcie – wpisano go do światowych rankingów innowacji transportowych.
- Wrocław jest pierwszym polskim miastem w historii, które trafiło do globalnej TOP 30.
