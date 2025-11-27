Europejska dominacja, Ameryka poza podium

Copenhagenize Index bada 100 największych miast świata (powyżej 600 tys. mieszkańców), oceniając je w oparciu o 13 kryteriów: infrastrukturę, bezpieczeństwo, planowanie przestrzenne, politykę transportową, kulturę korzystania z roweru czy inwestycje. W pierwszej trzydziestce zabrakło choćby jednego miasta ze Stanów Zjednoczonych. Europejskie metropolie wciąż stanowią ścisłą światową ligę, zajmując 28 z 30 pierwszych miejsc (Montreal – 15. miejsce, Vancouver – 30. miejsce).

Pierwsza dziesiątka przyjaznych rowerom miast świata plus miejsca zajęte przez polskie miasta:

1. Utrecht,

2. Kopenhaga,

3. Gandawa,

4. Amsterdam,

5. Paryż,

6. Helsinki,

7. Münster,

8. Antwerpia,

9. Bordeaux,

10.Nantes,

28.Wrocław,

53.Poznań,

62.Warszawa,

63.Gdańsk,

68.Łódź.

Największą niespodzianką tegorocznej edycji jest awans Polski do globalnej rowerowej ekstraklasy. Po raz pierwszy w historii rankingu do zestawienia zakwalifikowało się pięć polskich miast: Wrocław, Poznań, Warszawa, Gdańsk i Łódź. Najwyżej znalazł się Wrocław na 28. miejscu – przed Quebec, Vancouver, Sztokholmem czy Bolonią. Eksperci docenili spójną, holenderską filozofię tworzenia dróg rowerowych, ponowne otwarcie historycznego centrum dla jednośladów, a także innowacje takie jak Mikrohub Wrocław – pierwsza w Polsce stacja przeładunkowa dla rowerów cargo. Poznań – choć dopiero drugi w Polsce – również może mówić o dużym sukcesie. Miasto zgłosiło ponad 250 km infrastruktury rowerowej, a kluczowe inwestycje, takie jak mosty Berdychowskie, Trasa Kórnicka, Solna, czy system liczników rowerowych, podnoszą udział roweru do około 10 proc. wszystkich codziennych podróży. Warszawa, Gdańsk i Łódź zamykają polską piątkę, ale – jak zaznacza Copenhagenize – różnica między Wrocławiem a resztą kraju jest znacząca. To wzór, z którego pozostałe metropolie nad Wisłą powinny czerpać.

Dlaczego to ważne?

Copenhagenize Index działa jak globalne lustro: pokazuje, jak miasta radzą sobie z nowoczesną, niskoemisyjną mobilnością oraz wskazuje kierunek zmian w urbanistyce. Miasto, które stawia rower w centrum polityki transportowej, zyskuje czystsze powietrze, mniejsze korki, bezpieczniejsze ulice i zdrowszych mieszkańców. Europa zbudowała tę przewagę latami konsekwentnej polityki. Teraz powoli dołącza do niej także Polska. A fakt, że Wrocław znalazł się w gronie najlepszych, a Poznań, Warszawa, Gdańsk i Łódź debiutują w zestawieniu, pokazuje, że rower nie jest już tylko dodatkiem do infrastruktury. Staje się integralnym elementem nowoczesnego miasta.

CZY WIESZ, ŻE…

- W Danii rowerem odbywa się więcej podróży niż samochodem – w Kopenhadze udział roweru przekracza 35 proc., więcej niż udział aut osobowych.

- Holenderskie dzieci należą do najzdrowszych na świecie, m.in. dzięki temu, że 80 proc. z nich codziennie dojeżdża rowerem do szkoły.

- W Utrechcie na 360 tys. mieszkańców przypada ponad 420 tys. rowerów – to jedno z niewielu miast, gdzie rowerów jest więcej niż ludzi.

- Największy na świecie parking rowerowy ma 12 500 miejsc i znajduje się właśnie w Utrechcie – wpisano go do światowych rankingów innowacji transportowych.

- Wrocław jest pierwszym polskim miastem w historii, które trafiło do globalnej TOP 30.