Utrecht rowerowym numerem jeden. Polska z historycznym awansem w globalnym rankingu

Utrecht został najbardziej przyjaznym rowerzystom miastem świata w najnowszym Copenhagenize Index. Polska zaliczyła historyczny awans: Wrocław debiutuje na 28. miejscu, a Poznań, Warszawa, Gdańsk i Łódź po raz pierwszy trafiają do globalnej rowerowej elity.

Publikacja: 27.11.2025 08:16

W Utrecht powstał największy na świecie parking rowerowy

W Utrecht powstał największy na świecie parking rowerowy

Foto: mat. prasowe

Albert Warner

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego Utrecht został uznany za najbardziej przyjazne rowerzystom miasto świata?
  • W jaki sposób Utrecht inwestuje w infrastrukturę rowerową, aby promować zrównoważoną mobilność?
  • Co oznacza historyczny awans Polski w globalnym rankingu rowerowym dla miast takich jak Wrocław czy Poznań?

Utrecht został uznany za najbardziej przyjazne rowerzystom miasto świata w najnowszym Copenhagenize Index 2025. Holenderska metropolia zdetronizowała Kopenhagę po latach jej dominacji, wyznaczając nowy standard dla zrównoważonej mobilności. W globalnej czołówce po raz pierwszy znalazło się pięć polskich miast, z Wrocławiem na imponującym 28. miejscu. To sygnał, że rowerowa rewolucja nad Wisłą zaczyna być widoczna także w światowych rankingach.

Utrecht pokazuje, jak wygląda miasto przyszłości

W tegorocznym zestawieniu Utrecht wyprzedził Kopenhagę o ułamki punktu. To pierwsza taka zmiana od lat, a zarazem potwierdzenie, że Holendrzy myślą o mobilności rowerowej z absolutną konsekwencją. Prawie jedna trzecia wszystkich podróży odbywa się tam na rowerze. Miasto inwestuje około 63 euro rocznie na mieszkańca w infrastrukturę rowerową i dysponuje ponad 100 tysiącami miejsc parkingowych dla jednośladów, w tym największym krytym parkingiem rowerowym na świecie przy stacji Utrecht Centraal.

Czytaj więcej

Co dziesiąty rower wyprodukowany w Europie powstał w Polsce
Dwa Kółka
Co dziesiąty rower wyprodukowany w Europie powstał w Polsce

Autorzy raportu zwracają uwagę, że Utrecht nie tylko rozwija trasy, ale przebudowuje całe ulice tak, aby rower był osią organizującą ruch miejski. Przykłady? Przekształcenie ulicy Nachtegaalstraat w typową fietsstraat, gdzie priorytet ma 15 tys. rowerzystów dziennie, czy radykalna zmiana Westelijke Stadsboulevard w zieloną arterię przyjazną pieszym i cyklistom.

Europejska dominacja, Ameryka poza podium

Copenhagenize Index bada 100 największych miast świata (powyżej 600 tys. mieszkańców), oceniając je w oparciu o 13 kryteriów: infrastrukturę, bezpieczeństwo, planowanie przestrzenne, politykę transportową, kulturę korzystania z roweru czy inwestycje. W pierwszej trzydziestce zabrakło choćby jednego miasta ze Stanów Zjednoczonych. Europejskie metropolie wciąż stanowią ścisłą światową ligę, zajmując 28 z 30 pierwszych miejsc (Montreal – 15. miejsce, Vancouver – 30. miejsce).
Pierwsza dziesiątka przyjaznych rowerom miast świata plus miejsca zajęte przez polskie miasta:
1. Utrecht,
2. Kopenhaga,
3. Gandawa,
4. Amsterdam,
5. Paryż,
6. Helsinki,
7. Münster,
8. Antwerpia,
9. Bordeaux,
10.Nantes,
28.Wrocław,
53.Poznań,
62.Warszawa,
63.Gdańsk,
68.Łódź.

Największą niespodzianką tegorocznej edycji jest awans Polski do globalnej rowerowej ekstraklasy. Po raz pierwszy w historii rankingu do zestawienia zakwalifikowało się pięć polskich miast: Wrocław, Poznań, Warszawa, Gdańsk i Łódź. Najwyżej znalazł się Wrocław na 28. miejscu – przed Quebec, Vancouver, Sztokholmem czy Bolonią. Eksperci docenili spójną, holenderską filozofię tworzenia dróg rowerowych, ponowne otwarcie historycznego centrum dla jednośladów, a także innowacje takie jak Mikrohub Wrocław – pierwsza w Polsce stacja przeładunkowa dla rowerów cargo. Poznań – choć dopiero drugi w Polsce – również może mówić o dużym sukcesie. Miasto zgłosiło ponad 250 km infrastruktury rowerowej, a kluczowe inwestycje, takie jak mosty Berdychowskie, Trasa Kórnicka, Solna, czy system liczników rowerowych, podnoszą udział roweru do około 10 proc. wszystkich codziennych podróży. Warszawa, Gdańsk i Łódź zamykają polską piątkę, ale – jak zaznacza Copenhagenize – różnica między Wrocławiem a resztą kraju jest znacząca. To wzór, z którego pozostałe metropolie nad Wisłą powinny czerpać.

Dlaczego to ważne?

Copenhagenize Index działa jak globalne lustro: pokazuje, jak miasta radzą sobie z nowoczesną, niskoemisyjną mobilnością oraz wskazuje kierunek zmian w urbanistyce. Miasto, które stawia rower w centrum polityki transportowej, zyskuje czystsze powietrze, mniejsze korki, bezpieczniejsze ulice i zdrowszych mieszkańców. Europa zbudowała tę przewagę latami konsekwentnej polityki. Teraz powoli dołącza do niej także Polska. A fakt, że Wrocław znalazł się w gronie najlepszych, a Poznań, Warszawa, Gdańsk i Łódź debiutują w zestawieniu, pokazuje, że rower nie jest już tylko dodatkiem do infrastruktury. Staje się integralnym elementem nowoczesnego miasta.

CZY WIESZ, ŻE…
- W Danii rowerem odbywa się więcej podróży niż samochodem – w Kopenhadze udział roweru przekracza 35 proc., więcej niż udział aut osobowych.
- Holenderskie dzieci należą do najzdrowszych na świecie, m.in. dzięki temu, że 80 proc. z nich codziennie dojeżdża rowerem do szkoły.
- W Utrechcie na 360 tys. mieszkańców przypada ponad 420 tys. rowerów – to jedno z niewielu miast, gdzie rowerów jest więcej niż ludzi.
- Największy na świecie parking rowerowy ma 12 500 miejsc i znajduje się właśnie w Utrechcie – wpisano go do światowych rankingów innowacji transportowych.
- Wrocław jest pierwszym polskim miastem w historii, które trafiło do globalnej TOP 30.

Czytaj więcej

Volkswagen ID. Buzz: Wyjątkowość całości
Za Kierownicą
Volkswagen ID. Buzz: Wyjątkowość całości

Źródło: rp.pl

Miejsca Polska dolnośląskie Wrocław Transport Rowery ruch drogowy rowerzyści

Utrecht pokazuje, jak wygląda miasto przyszłości

