Samochody dobre na emeryturę. Wiemy jakimi modelami jeżdżą niemieccy emeryci

Top 10 modeli niemieckich seniorów powyżej 65 roku życia:

1. Mercedes Klasy B - średni wiek kierowców 61,5 lat, z czego 46,3 proc. to osoby w wieku powyżej 65 lat

2. Skoda Yeti - średni wiek kierowców 60,8 lat, z czego 38,8 proc. to osoby w wieku powyżej 65 lat

3. BMW X1 – ze średnim wiekiem kierowców wynoszącym 58,8 lat, z czego 38,8 proc. to osoby w wieku powyżej 65 lat

4. Audi Q3 - średni wiek kierowców 58,0 lat, z czego 34,3 proc. to osoby w wieku powyżej 65 lat

5. Mercedes GLC - średni wiek kierowców 59,7 lat, z czego 34,1 proc. to osoby w wieku powyżej 65 lat

6. Honda Jazz - średni wiek kierowców 56,9 lat, z czego 30,6 proc. to osoby w wieku powyżej 65 lat

7. Mercedes SLK - średni wiek kierowców 59,9 lat, z czego 29,9 proc. to osoby w wieku powyżej 65 lat

8. Hyundai Kona - średni wiek kierowców 57,9 lat, z czego 29,8 proc. to osoby w wieku powyżej 65 lat

9. BMW X3 - średni wiek kierowców 56,5 lat, z czego 29,2 proc. to osoby w wieku powyżej 65 lat

10.Nissan Qashqai - średni wiek kierowców 57,2 lat, z czego 29,2 proc. to osoby w wieku powyżej 65 lat

BMW X1 Foto: mat. prasowe

Mercedes SLK to jeden z chętniej wybieranych modeli przez niemieckich emerytów Foto: mat. prasowe