Limuzyny klasy średniej to segment z bogatymi tradycjami. Na kartach historii całkiem wyraźnie zapisała się również Toyota, bo model Camry, choć nie zawsze dostępny na europejskim rynku, już od kilku dekad zachwyca tym, co w dużych sedanach najważniejsze. Mocne i oszczędne jednostki napędowe, przestronne wnętrze z tylną kanapą, która zachęca do podróżowania, a także innowacje, wpisane w DNA modelu. Już na początku lat 80. inżynierowie pracujący nad nową odsłoną Camry posiłkowali się wnioskami z badań w tunelu aerodynamicznym (by osiągnąć lepsze wyciszenie i niższe zużycie paliwa), a od wczesnych lat dwutysięcznych model cieszy się zaszczytnym tytułem najpopularniejszego auta klasy średniej na świecie.

Dziś Toyota Camry dalej wyróżnia się solidną renomą i proponuje szereg zalet, dzięki którym wyjątkowo chętnie wybierają ją firmy. Sedan doskonale sprawdza się jako samochód flotowy i prestiżowe auto służbowe. Co przemawia za obsadzeniem go w takiej roli?

Przestrzeń klasy biznes

Toyota Camry aktualnej ósmej generacji została zaprojektowana zgodnie z założeniami architektury TNGA. Mierzące 4885 mm nadwozie ma rozstaw osi 2825 mm, co przekłada się na wyjątkowo pojemne wnętrze. Szerokość nadwozia 1840 mm plasuje Camry w środku klasowej stawki, ale nie przeszkadza podróżować z kompletem pasażerów. W pierwszym i drugim rzędzie siedzeń mamy do dyspozycji wystarczająco dużo miejsca, by nawet długa podróż była przyjemnością. Wygodna tylna kanapa i duży odstęp od oparć przednich foteli sprawią, że również wysocy pasażerowie nie będą narzekać, a bardzo delikatnie opadająca linia dachu gwarantuje solidną ilość miejsca nad głową. Wysokość 1445 mm jest typowa dla limuzyny tej klasy. W czasach dominacji SUV-ów Camry wydaje się być jednak niższa, a dzięki temu sylwetka zyskuje bardziej dynamiczny charakter. Do bagażnika zmieszczą się nie tylko aktówki – z 524-litrowego kufra skorzystają również ci, którzy regularnie ruszają w trasę spakowani do dużych walizek. Jak na klasę biznes przystało, nadbagaż jest w cenie.

Płyta podłogowa GA-K przekłada się nie tylko na przestronne wnętrze, ale i rewelacyjne właściwości jezdne. Dzięki bardzo sztywnej konstrukcji nadwozia o nisko położonym środku ciężkości zawieszenie mogło zostać zestrojone pod kątem komfortu jazdy pasażerów, a samochód prowadzi się stabilnie i bezpiecznie. Inżynierowie Toyoty spisali się na medal – Camry pewnie wchodzi w zakręt, precyzyjnie wykonuje polecenia kierowcy, a po dziurach i nierównościach przemyka ze stoickim spokojem. Tak jak powinien to robić sedan segmentu D.

Toyota Camry – pod maską mocna i oszczędna hybryda

Hybrydowa Camry miło zaskakuje zużyciem paliwa. Oszczędny układ napędowy sprawdza się tak w mieście, jak i w trasie. To zasługa wieloletnich prac inżynierów, którzy o hybrydach wiedzą wszystko. Skojarzenie toyota = hybryda jest bowiem powszechne nie bez powodu – to japoński producent odpowiada za popularyzację takiego rodzaju napędu. Technologia rozwijana nieprzerwanie od lat 90. dała się poznać jako trwała, niezawodna i gwarantująca realne oszczędności. Dowiodły tego miliony wyprodukowanych aut, które dzielnie pokonują kilometry praktycznie w każdym zakątku globu.

Sercem układu w przypadku opisywanego auta jest 2,5-litrowy silnik benzynowy pracujący w cyklu Atkinsona. Nie zagłębiając się w technikalia, w praktyce oznacza to, że motor jest wyjątkowo oszczędny nawet na autostradzie – niewysilona, 4-cylindrowa jednostka będąca częścią układu 2.5 Hybrid Dynamic Force pracuje zawsze na optymalnych obrotach, bo standardem jest tu przekładnia e-CVT, która może dobierać przełożenie niemal z pełną dowolnością. A jak wyglądają liczby? Średnie zużycie paliwa Toyoty Camry to zaledwie od 5,3 l/100 km! Co najważniejsze, nadal mamy tu do dyspozycji porządną moc (218 KM) i godne dużego sedana osiągi. Pierwsza setka pojawi się na zegarach już po 8,3 s. Wzorowa elastyczność sugeruje, że wyprzedzanie w trasie raczej nie będzie stanowić problemu. W mieście uwadze kierowcy z pewnością nie umknie szybka reakcja na gaz. Dostępny natychmiastowo, duży moment obrotowy silnika elektrycznego przyczynia się do płynniejszej, dynamicznej jazdy.

Na Toyotę Camry można liczyć. Koszty i wartość rezydualna

Reprezentacyjny samochód służbowy? Jego obecność w firmie z pewnością zostanie skrupulatnie odnotowana w excelowej tabelce. Z jakimi kosztami wiąże się zakup i eksploatacja Toyoty Camry?

Na pierwszy plan wychodzą tu oszczędności związane z hybrydowym napędem. Jazda jest nie tylko przyjazna dla środowiska, ale i dla portfela firmy… a w przypadku aut prywatnych dla tego, kto w danym momencie finansuje podróże! Średnie zużycie paliwa jest znacznie niższe niż w przypadku podobnych modeli z tradycyjnymi, konwencjonalnymi układami napędowymi. Dość powiedzieć, że apetyt na paliwo (szczególnie w warunkach miejskich) jest niższy nawet od tego, który znamy z samochodów z jednostką Diesla. Przy dużych przebiegach mówimy już o naprawdę znaczących oszczędnościach.

Jazda o kropelce to jednak nie wszystko. W przypadku auta firmowego ogromną rolę odgrywają koszty zakupu, finansowania i późniejszej odsprzedaży. Toyota proponuje przedsiębiorcom bardzo atrakcyjną ofertę oraz konkurencyjne i elastyczne warunki finansowania w ramach programu KINTO ONE. Zakup Toyoty Camry, niezależnie od wybranej formy finansowania jest opłacalny, bo wartość rezydualna tego modelu jest ponadprzeciętnie wysoka. W skrócie oznacza to, że sedan Toyoty bardzo wolno traci na wartości i po paru latach wciąż można go sprzedać łatwo i korzystnie. To cecha, która wyróżnia wszystkie hybrydowe modele Toyoty.

Elegancka i komfortowa limuzyna z bogatym wyposażeniem

Czego jeszcze można śmiało wymagać od sedana klasy średniej? Taki samochód musi mieć adekwatne do rynkowej pozycji wyposażenie i w dobrym tonie jest, by wiele udogodnień należało do wyposażenia standardowego. Co znajdziemy w bazowej wersji Toyoty Camry?

Wersja Comfort w standardzie ma 17-calowe felgi aluminiowe, system multimedialny, interfejs Apple CarPlay i Android Auto, LED-owe reflektory, pokaźny zestaw systemów czuwających nad bezpieczeństwem jazdy, klimatyzację z technologią oczyszczania i nawilżania powietrza, elektrycznie regulowany fotel kierowcy, a także inteligentny tempomat adaptacyjny, który uprzyjemnia podróżowanie na autostradzie. Bogata konfiguracja jest więc dostępna już w standardzie, a przygotowany dla tej wersji pakiet Business dodaje do tego przyciemniane szyby tylne, podgrzewane fotele przednie, skórzaną tapicerkę i elektryczną regulację fotela pasażera.

W ofercie modelu są również wersje Prestige i Executive. Na drugim poziomie lista elementów wyposażenia poszerza się m.in. o system bezkluczykowy, 18-calowe felgi, większy ekran dotykowy i nawigację. Topowy wariant proponuje z kolei podgrzewaną kierownicę, układ detekcji przeszkód (ICS), stację do bezprzewodowego ładowania telefonu i system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu.

Personalizacja Toyoty Camry opiera się na wyborze jednego z 8 kolorów, ale pożądany klimat możemy wprowadzić również do wnętrza. Skórzana tapicerka występuje tu bowiem w kolorze czarnym lub beżowym. Wybór między jednym a drugim nie wiąże się z dodatkową opłatą, a trzeba przyznać, że jasne wykończenie wnętrza wprowadza tu nieco atmosfery luksusu… W tym kontekście warto również wspomnieć o opcjonalnym pakiecie VIP dostępnym w wersji Executive. Zawiera on m.in. rolety przeciwsłoneczne tylnych bocznych szyb, pamięć ustawień kolumny kierownicy, trzystrefową klimatyzację, system Premium Audio JBL, wentylowane przednie fotele i podłokietnik na tylnej kanapie z możliwością sterowania radiem, pochyleniem tylnych oparć oraz rolety tylnej szyby. Pasażerowie wybierający drugi rząd foteli z pewnością wysiądą z auta zadowoleni.

Camry to synonim auta firmowego

Samochód firmowy jest jak wizytówka – nie musi, ale może wyrażać pewne stanowisko i wpływać na wizerunek firmy. W przypadku Camry mówimy o samochodzie niezawodnym i oszczędnym. Takie skojarzenia z Toyotą ma przecież wielu kierowców. Co równie istotne, są one poparte konkretnymi faktami. Camry zdecydowanie jest oszczędna, bo dzięki hybrydzie pod maską zużywa mniej paliwa niż przeciętny samochód kompaktowy. W większości bezemisyjna jazda w mieście pozytywnie wpływa na jakość powietrza, którym oddychamy i przyczynia się do ograniczenia szkodliwych emisji. Jakość, trwałość i niezawodność to z kolei cechy, których Toyota regularnie dowodzi w rankingach i badaniach.

Kompletny zestaw walorów, którymi kusi Camry, plasuje ją bardzo wysoko w rankingu najlepszych samochodów do firmy. Nie każde auto musi być dziś SUV-em, a pełny nowoczesnych technologii sedan o klasycznych liniach to kombinacja miła tak dla oka jak i dla portfela.

