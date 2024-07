Materiał powstał we współpracy z marką Mercedes–Benz



Zgodnie z danymi National Fire Protection Association na świecie każdego roku pożarowi ulega ponad 284 tys. samochodów. Według EV FireSafe i AutoinsuranceEZ.com w statystykach pożarów na 100 tys. samochodów najczęściej zapalają się hybrydy (3474 szt.), następnie auta benzynowe (1529 szt.), a najrzadziej elektryczne (25 szt.). Przy interpretacji statystyk trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, że używane dziś samochody elektryczne są stosunkowo młode i tym samym mniej narażone na awarie od wyeksploatowanych aut spalinowych. Nie zmienia to faktu ryzyko pożaru auta elektrycznego jest diametralnie mniejsze niż samochodu spalinowego.

Czytaj więcej Materiał partnera Mity i fakty – Samochody elektryczne nie są ekologiczne Często w wątpliwość poddaje się ekologiczny charakter samochodów elektrycznych. Główne zarzuty dotyczą produkcji prądu zużywanego przez auta elektryczne, procesu recyclingu oraz emisji CO2 jaka powstaje w czasie ich wytwarzania.

Ze statystyk Państwowej Straży Pożarnej wynika, że w 2021 roku w Polsce odnotowano cztery pożary samochodów z napędem elektrycznym, a w 2022 roku 10. Natomiast wśród spalinowych samochodów odnotowano 8333 pożary w 2022 roku i 9273 w 2021 r. Natomiast w 2023 r. w Polsce doszło do 21 pożarów pojazdów elektrycznych i 7166 pożarów samochodów spalinowych. W połowie 2024 r. w Polsce było ok. 60 tys. w pełni elektrycznych aut, a w całym kraju jest ok. 20 mln samochodów.

Struktura zabezpieczeń akumulatorów w samochodach Mercedesa

Solidne zabezpieczenie

Jednym z powodów wzniecenia pożaru w samochodzie elektrycznym może być mechaniczne uszkodzenie akumulatora wskutek wypadku. Dlatego we wszystkich elektrycznych Mercedesach przed fizycznymi uszkodzeniami akumulator chroni stalowe wzmocnienie, a w razie wypadku czujniki natychmiast odłączają instalację wysokiego napięcia. Skuteczność tego systemu potwierdzają testy zderzeniowe, zarówno niezależnej organizacji Euro NCAP, jak i wewnętrzne sprawdziany Mercedesa. Producent przeprowadził pierwsze publiczne zderzenie dwóch modeli elektrycznych: EQA oraz EQS SUV. Zebrane wnioski potwierdziły, że nie ma różnicy w poziomie bezpieczeństwa pomiędzy samochodami z silnikiem spalinowym i napędem elektrycznym.

Crash test elektrycznych modeli Mercedesa

Nowe metody gaszenia auta elektrycznego

Proces opanowania pożaru auta elektrycznego jest trudniejszy niż w przypadku auta spalinowego ze względu na obecność dużych akumulatorów. Konstrukcje litowo-jonowe podczas pożaru w wyniku reakcji chemicznych zachodzących w ogniwach uwalniają tlen wewnętrznie podsycając proces. Kiedy dojdzie do niekontrolowanego wzrostu temperatury poszczególne ogniwa zapalają się od siebie. Sam pożar auta elektrycznego zwykle twa tyle samo, co samochodu spalinowego, czyli ok. 20 min, ale zabezpieczający przed ponownym zapłonem proces chłodzenia akumulatorów wodą wymaga już więcej czasu. Dlatego służby opracowały nowe schematy ujarzmiania pożarów aut na prąd. Skutecznie okazuje się zalanie obudowy akumulatora od wewnątrz lub przemieszczenie całego pojazdu do specjalistycznego kontenera wypełnionego wodą. W tym pierwszym przypadku z pomocą przychodzą obecnie wprowadzane do wyposażenia oddziałów staży pożarnej lance, które pozwalają przebić hermetyczne obudowy akumulatorów i pompować wodę do ich wnętrza.

Strażacy przeszli w ostatnich latach szkolenia i już dziś są przygotowani do ugaszenia ewentualnego pożaru auta elektrycznego oraz do schłodzenia wysokonapięciowego akumulatora. Z pewnością w przyszłości pojawią się nowe, jeszcze bardziej zaawansowane metody gaszenia aut zasilanych prądem.

