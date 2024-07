Materiał powstał we współpracy z marką Mercedes–Benz

Obawy związane z nowymi technologiami są zjawiskiem naturalnym i oczywistym. Szczególnie dotyczy to samochodów elektrycznych, które korzystają z prądu wysokiego napięcia. Wystarczy jednak poznać inteligentne rozwiązania techniczne Mercedesa stosowane w elektrycznych modelach, by rozwiać obawy i zrozumieć z jak bardzo zaawansowanymi technicznie systemami mamy do czynienia i jak starannie zabezpieczone są auta na prąd.

Według normy Europejskiej Komisji Gospodarczej przy ONZ wysokie napięcie prądu przemiennego (AC) oznacza wartości mieszczące się w granicach od 30 do 1000 V, a dla prądu stałego (DC) zachowujące przedział od 60 do 1500 V. Po podniesieniu maski elektrycznego lub hybrydowego Mercedesa łatwo zauważyć pomarańczowe kable wysokiego napięcia. Instalacja stosowana w samochodach elektrycznych korzysta z prądu o napięciu od 400 do 800 V. Dla przykładu w Mercedesie EQE stosowane jest natężenie wynoszące 330 woltów. Bezpośredni kontakt człowieka z takim natężeniem niesie ze sobą śmiertelne zagrożenie. Dlatego serwisować samochody elektryczne mogą wyłącznie wykwalifikowani pracownicy.

Źródło: Materiał partnera

Reklama

Podwójne zabezpieczenia

Ograniczenia nie dotyczą natomiast użytkowników aut na prąd, którzy otwierają maskę chyba tylko po to, by dolać płynu do spryskiwacza lub z ciekawości. Auto na prąd spełnia te same rygorystyczne przepisy związane z bezpieczeństwem użytkownika co samochód spalinowy. Kable wysokiego napięcia mają grubą, podwójną izolację, która chroni tak przed przepięciami jak również przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku przerwania pierwszej warstwy wysokie napięcie płynące wewnętrzną częścią kabla jest odcinane. Układ napędowy jest starannie chroniony nie tylko za pomocą systemu monitorowania oporności, ale również śledzenia temperatury całego systemu, a w szczególności akumulatorów.

W przypadku elektrycznych modeli Mercedesa, system zanim włączy napęd wysyła kontrolną wiązkę prądu, która sprawdza czy wszystkie obwody są sprawne i w razie uszkodzenia uniemożliwia przesył prądu o wysokim napięciu. Wszystkie przewody elektryczne są też starannie chronione przed wilgocią i tzw. przebicie prądu jest niemal niemożliwe. Oznacza to, że w przypadku ekstremalnych zjawisk pogodowych, jak choćby ulewy, intensywne opady śniegu czy nawet podtopienia prąd z zalanego elektrycznego Mercedesa nie stanowi zagrożenia dla użytkownika.

Źródło: Materiał partnera

W mediach społecznościowych pojawiło się wiele materiałów wideo, choćby z Florydy, czy Dubaju, gdzie podczas powodzi zanurzone po szyby w wodzie auta elektryczne pokonują zalane ulice. Nie polecamy takich pełnych fantazji zachowań, ale rzeczywiście samochody elektryczne mogą dzięki zdolnościom jazdy w wodzie uratować pasażerów z opresji. Głębokość brodzenia najnowszego elektrycznego Mercedesa Klasy G sięga 85 cm. I jest to wartość o 15 cm przewyższająca odmianę spalinową tego modelu, który nota bene uchodzi za jeden z najlepszych samochodów terenowych na rynku.

Źródło: Materiał partnera

Warunki pogodowe nie są przeszkodą

Przedstawione informacje dają odpowiedź na pytanie, czy samochód elektryczny można ładować w czasie burzy, deszczu lub śnieżycy. Auta elektryczne można ładować praktycznie w każdych warunkach pogodowych. Zarówno pojazd, jak i stacja ładowania są zabezpieczone przed przepięciami. Nie ma też obaw o porażenie prądem – energia elektryczna płynie do akumulatora dopiero, gdy wtyczka zostanie poprawnie podłączona, co potwierdzą systemy auta. Wysokonapięciowa architektura, w tym gniazdo ładowania i akumulator, są wszechstronnie zabezpieczone przed wilgocią oraz przed wszelkimi uszkodzeniami. Posiadając auto elektryczne można nie tylko korzystać z myjni automatycznej, a też jeździć nim oraz ładować akumulatory nawet podczas obfitych opadów deszczu, czy śniegu.

Czytaj więcej Materiał partnera Jak wykorzystać potencjał elektromobilności Transformacja na elektromobilność otwiera wiele nowych możliwości, ale też budzi niepokój. W naszym cyklu materiałów zbadamy jak dziś bez ponoszenia wyrzeczeń i skutecznie wykorzystać imponujący potencjał jaki drzemie w najbardziej zaawansowanych technologicznie samochodach elektrycznych oraz rozwiejemy wątpliwości związane z ich eksploatacją.

Materiał powstał we współpracy z marką Mercedes–Benz