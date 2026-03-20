Bentley zdaje się być podręcznikowym przykładem powiedzenia, że luksus najlepiej radzi sobie w kryzysie. Choć 2025 r. rzucał producentom premium kłody pod koła – od ceł w USA po słabnący popyt w Chinach – marka z Crewe nie tylko utrzymała kurs, ale po raz siódmy z rzędu zakończyła rok na plusie.

Limitowana wersja Extraordinary Women w wydaniu Bentleya Foto: Materiały prasowe

Spadek sprzedaży bez wpływu na stabilność marki

Sprzedaż? Delikatne tąpnięcie, ale bez dramatu. Globalne dostawy spadły o 4,8 proc., do 10 131 egzemplarzy. To jednak bardziej korekta niż kryzys. Bentley skutecznie zneutralizował spadki, grając swoją najmocniejszą kartą: ekskluzywnością. Program Mulliner, czyli motoryzacyjna haute couture, oraz sportowe wersje Speed przyciągnęły tych najbardziej zamożnych klientów marki.

Bentayga nadal filarem sprzedaży

Efekt? Przychody zmniejszyły się symbolicznie, o 1 proc., do 2,6 mld euro. Największym hitem pozostaje Bentayga – SUV, który już dawno przestał być modą, a stał się fundamentem sprzedaży.