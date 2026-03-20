Gama samochodów Bentleya
Bentley zdaje się być podręcznikowym przykładem powiedzenia, że luksus najlepiej radzi sobie w kryzysie. Choć 2025 r. rzucał producentom premium kłody pod koła – od ceł w USA po słabnący popyt w Chinach – marka z Crewe nie tylko utrzymała kurs, ale po raz siódmy z rzędu zakończyła rok na plusie.
Sprzedaż? Delikatne tąpnięcie, ale bez dramatu. Globalne dostawy spadły o 4,8 proc., do 10 131 egzemplarzy. To jednak bardziej korekta niż kryzys. Bentley skutecznie zneutralizował spadki, grając swoją najmocniejszą kartą: ekskluzywnością. Program Mulliner, czyli motoryzacyjna haute couture, oraz sportowe wersje Speed przyciągnęły tych najbardziej zamożnych klientów marki.
Efekt? Przychody zmniejszyły się symbolicznie, o 1 proc., do 2,6 mld euro. Największym hitem pozostaje Bentayga – SUV, który już dawno przestał być modą, a stał się fundamentem sprzedaży.
Równie solidnie wyglądają finanse. Zysk operacyjny wyniósł 216 mln euro, co przełożyło się na marżę na poziomie 8,3 proc. Co istotne, Bentley osiągnął to już w dużej mierze bez legendarnego silnika W12, który odszedł na emeryturę wraz z modelem Batur. Symboliczny koniec epoki – i początek nowej. Bo inwestycje trwają pełną parą. Marka otworzyła nowe centrum projektowe, przygotowuje linię montażową pod pierwszy model elektryczny i rozwija lakiernię, która ma oferować blisko 100 odcieni. W świecie Bentleya personalizacja przestaje być dodatkiem – staje się produktem samym w sobie.
Strategia? Jedno nowe auto rocznie. Obok „regularnych” modeli pojawi się wysyp limitowanych serii, jak Supersport (produkcja ograniczona do 500 sztuk). To trend, który w segmencie luksusowym świetnie się dziś sprawdza – podkreśla status, buduje pożądanie i… poprawia marże. Co więcej, współczesne technologie sprawiają, że tworzenie takich krótkich serii jest znacznie tańsze niż dekadę temu.
W 2024 roku Frank-Steffen Walliser został mianowany prezesem i dyrektorem generalnym Bentley Motors.
Nowy szef marki, Frank-Steffen Walliser – człowiek z Porsche w CV – wnosi do Bentleya więcej sportowego DNA. Przykład? Supersport z napędem na tylną oś. W świecie Bentleya to niemal rewolucja, ale też jasny sygnał, że luksus w wydaniu Bentleya będzie również angażujący emocjonalnie podczas jazdy.
Nie wszystko jednak jest usłane różami. W tle trwa restrukturyzacja firmy, która może objąć do 275 stanowisk. Bentley mówi o „dostosowaniu organizacyjnym” – w praktyce chodzi o cięcie kosztów i przygotowanie gruntu pod elektryczną przyszłość. Podczas gdy Rolls-Royce rozpoczął elektryfikację z arystokratycznym rozmachem, Bentley stawia na pragmatyzm. Marka zapowiada stworzenie nowej niszy: „luksusowego miejskiego SUV-a”, który ma być mniejszy od Bentaygi. To raczej „miejskie” w wydaniu Mayfair – mniej miejsca zajmuje na podjeździe pod rezydencją, ale nadal robi odpowiednio duże wrażenie.
Jedno jest pewne: klienci tej marki nie będą mieli powodów do nudy. Bentley szykuje dla nich przyszłość, w której luksus, technologia i emocje mają iść w parze – nawet jeśli pod maską zamiast W12 pojawi się… cisza.
