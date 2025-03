Salon Tesli przed Białym Domem. Czy akcja Donalda Trumpa pomoże firmie Elona Muska?

Wtedy wydawało się oczywiste, że Tesla stanie się marką uprzywilejowaną, tak jak i jej właściciel. Stało się całkiem inaczej. Rynek surowo ukarał wszystkich pięciu miliarderów, którzy pojawili się na inauguracji prezydentury Donalda Trumpa - samego Muska, ale także Marka Zuckerberga, Jeffa Bezosa, Siergieja Brina oraz Francuza Bernarda Arnaulta. Ich majątki skurczyły się łącznie o 209 mld dol. Najwięcej - bo o 130 mld - zmniejszyła się fortuna Muska. - To może być krótkotrwała reakcja, bo generalnie tendencja jest zniżkowa i akcje Tesli będą najprawdopodobniej taniały w ciągu następnych 30-60 dni - mówił w CNN Brian Mulberry, z Zacks Investment Management Inc., który zarządza portfelem inwestycyjnym o wartości 21 mld dol. On sam nadal ma 270 tys. akcji Tesli i czeka, aż podrożeją.

Tesla Cybertruck Foto: mat. prasowe

Jak na razie na to się nie zanosi. Sprzedaż Tesli na całym świecie spada. W Chinach przegrywa z BYD, w Europie konsumenci po prostu Tesli nie chcą, podobnie jest m.in. w Australii. Mimo gestu Trumpa, w USA sytuacja Tesli nie jest najlepsza, bo generalnie Republikanie są przeciwni autom elektrycznym, więc konsumenci wcale nie spieszą się z ich kupowaniem. Nie mówiąc już o tym, że nastroje wyraźnie się pogorszyły, kiedy nagłe pojawiło się słowo „recesja”. Do tego jeszcze Elon Musk tak zaangażował się w politykę, że nie ma czasu, ani głowy, żeby zajmować się swoimi firmami. Tesla nie tylko się nie sprzedaje, ale właściciele wstydząc się jazdy modelami samochodów produkowanych przez firmę Elona Muska, zaczęli na nie przyklejać naklejki: „Przepraszam, kupiłem Teslę, zanim Elon oszalał”, albo doklejać logotypy innych marek.

Przez działania Elona Muska w polityce Tesla ma kłopoty wizerunkowe

Zresztą Tesla już dawno przestała być symbolem sukcesu. Niemniej inwestorzy wrócili do zakupów w listopadzie 2024 roku, po wyborze Donalda Trumpa. Wtedy w Nowym Jorku nie było spółki, która tak by zyskała na zwycięstwie prezydenta Republikanów. W ciągu miesiąca kurs Tesli podskoczył o 90 proc. - i to pomimo zdecydowanie negatywnych sygnałów z rynku motoryzacyjnego. Akcje jednak równie szybko zaczęły tanieć. Kolejne wyskoki Elona Muska tylko stymulowały ten spadek. Teraz inwestorzy pocieszają się, że być może, jak to często zdarza się na rynku, jeśli coś szybko tanieje, to równie szybko może podrożeć.