Opłaty za przejazd odcinkiem autostrady Katowice – Kraków i Kraków – Katowice zależą od rodzaju pojazdu. Wyróżnia się siedem kategorii pojazdów: 1a (motocykle), 1 (pojazdy o dwóch osiach, bez podwójnych kół, nieciągnące przyczepy), 2a (pojazdy posiadające łącznie więcej niż dwie osie, bez podwójnych kół), 2 (pojazdy o dwóch osiach, z których przynajmniej na jednej zamocowano podwójne koła), 3 (pojazdy o trzech osiach, posiadające podwójne koła na przynajmniej jednej z nich), 4 (pojazdy o więcej niż trzech osiach, z których przynajmniej na jednej zamocowano podwójne koła), 5 (pojazdy niemieszczące się w kategoriach od 1 do 4, w szczególności nienormatywne, określone w przepisach Prawa o ruchu drogowym). Do tej pory opłaty wynosiły 8 zł dla kat. 1a, 16 zł dla kat. 1, 29 zł za kat. 2 i 3 oraz 49 zł dla kat. 4 i 5. To jednak już niedługo ma się zmienić.

Reklama

Nowe stawki na autostradzie A4: Katowice – Kraków

Opłaty na wskazanym odcinku autostrady A4 są pobierane w dwóch bramkach – w Mysłowicach i Balicach. Co ważne, opłata 16 zł dla kat. 1 pojazdów jest pobierana na każdej bramce poborowej, a to oznacza, że pokonanie pełnego odcinka kosztowała do tej pory 32 zł. Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach, spółki zarządzającej tym odcinkiem, wystosował do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wniosek o zmianę od 1 kwietnia 2025 roku opłat za przejazd autostradą dla pojazdów kategorii od 1 do 5. Pojazdy kat. 1 (pomijając motocykle) od 1 kwietnia mają zapłacić 17 zł, z kolei pojazdy kat. 2, 3, 4 i 5 – 52 zł. Zatem po 1 kwietnia kierowcy pojazdów kat. 1 będą musieli liczyć się z opłatą 34 zł za przejazd całego odcinka autostrady. Jak zaznaczył w raporcie Stalexport, wysokość opłaty dla pojazdów kat. 2 i 3, która ma obowiązywać od 1 kwietnia, zostanie odrębnie skonsultowana z GDDKiA. Obecnie bowiem dla obowiązującej stawki, która wynosi 49 zł, stosuje się bonifikatę w wysokości 20 zł.

Koniec podwyżek na A4 od 2027 roku?

Jak zadeklarował w TVP Info minister infrastruktury Dariusz Klimczak, od 2027 roku – gdy GDDKiA przejmie kontrolę nad odcinkiem autostrady Katowice-Kraków – przejazd tą trasą dla kierowców samochodów osobowych oraz motocykli ma być darmowy. Podczas wywiadu w TVP Info minister poinformował, że kiedy wygasną umowy koncesyjne z zarządcami autostrad, GDDKiA przejmie te drogi i wprowadzi zarówno na A4, jak i A2 „sprawiedliwą organizację ruchu”. – Odzyskamy A4 między Krakowem a Katowicami i tutaj zapewniam kierowców, że zapanuje porządek na tej drodze i nie planujemy wprowadzania opłat dla samochodów osobowych i motocykli – powiedział.