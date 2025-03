- Od grudnia 2021 r. oddaliśmy do ruchu na naszej sieci drogowej tunele o łącznej długości blisko 8,2 km – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Najnowsze dwa to tunele w ciągu S52 Północnej Obwodnicy Krakowa, o długości 653 i 496 m, udostępnione do ruchu w grudniu 2025 roku. Natomiast w tym roku mają być otwarte dwa tunele na trasie S1 będącej obwodnicą Węgierskiej Górki. Krótszy, mierzący ok. 820 m powstaje w masywie Baraniej Góry, a dłuższy - ok. 980 m – pod Białożyńskim Groniem. To najtrudniejsza część S1 i mocno opóźniona: główną przyczyną było wstrzymanie na kilka miesięcy prac, gdy w jednym z tuneli zawaliła się część stropu.

Na razie najdłuższy w Polsce tunel drogowy to ten na Południowej Obwodnicy Warszawy S2, który pomiędzy wschodnim i zachodnim portalem liczy 2335 m długości. Ma po trzy pasy ruchu z rezerwą pod czwarty. Otwarto go w grudniu 2021 r., odkąd przejechało nim ponad 90 mln pojazdów. Niewiele krótszy jest otwarty w połowie 2024 r. tunel pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą na drodze ekspresowej S3. 2,3-kilometrowy tunel został wydrążony w skale: prace przy dwóch jego nawach prowadzone były przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przy średnim tempie 2,5 metrów na dobę. Każda z naw tunelu w Starych Bogaczowicach posiada dwa pasy ruchu po 3,5 m szerokości, pas awaryjny o szerokości 2,5 m i chodniki dla obsługi i ewakuacji. Obie nawy są połączone dziewięcioma przejściami ewakuacyjnymi, rozmieszczonymi co 238 m. Osiem z nich stanowi drogę ewakuacyjną dla pieszych, a jeden to przejazd awaryjny w połowie długości tunelu.

To kolejne tego rodzaju przedsięwzięcie po oddaniu w 2022 r. 2-kilometrowego tunelu na zakopiance S7 pomiędzy Naprawą a Skomielną Białą. Ma on dwie komory po dwa pasy ruchu 3,5 metra każdy oraz 3-metrowy pas awaryjny, dający możliwość dobudowy trzeciego pasa ruchu w przyszłości. W 2023 r. otwarty został tunel pod dnem Świny w Świnoujściu – ma blisko 1,5 km długości, a najniżej położone w nim miejsce znajduje się 39 metrów pod lustrem wody. To najdłuższa w Polsce podwodna przeprawa. Mieszkańcom miasta i turystom przyniosła ogromne ułatwienia, likwidując konieczność wyczekiwania na przeprawienie się przez rzekę promem. Jeśli wcześniej czas oczekiwania na przeprawę liczony był w godzinach, tunel skrócił go do dwóch minut.

Aktualnie budowanych jest pięć nowych tuneli

Tymczasem w kolejnej dekadzie najdłuższą tego rodzaju przeprawą stanie się podwodny tunel na zachodniej obwodnicy Szczecina, w ciągu drogi ekspresowej S6. Pobiegnie nie tylko pod dnem Odry, ale także pod terenami Zakładów Chemicznych w Policach i będzie liczył aż 5 km. Zacznie się za węzłem Police przy zakładach, a skończy w rejonie miejscowości Święta. W końcu listopada minister infrastruktury zatwierdził 411,2 mln zł na opracowanie projektu budowlanego dla 50 kilometrów S6 i odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę. Nowa droga ma być gotowa w 2030 r. Wcześniej, bo na przyszły rok zaplanowano oddanie 2,3-kilometrowego tunelu na drodze ekspresowej S19 na odcinku Rzeszów – Babica. Inwestycja ma się jednak opóźnić o blisko półtora roku, bo wykryto tam złoża metanu. Jak podaje GDDKiA, w każdym z funkcjonujących już tuneli działają liczne kamery i czujniki wchodzące w skład systemu bezpieczeństwa i sterowania tunelem. Wszystkie są oświetlone, wyposażone w system wykrywania i sygnalizacji pożarowej, a także system punktów alarmowych z telefonami połączonymi z Centrum Zarządzania Ruchem, wyposażonych również w gaśnice i koce przeciwpożarowe. Telewizyjny system dozoru posiada funkcję automatycznego wykrywania określonych zdarzeń, np. pojawienie się pieszego w tunelu, zatrzymanie pojazdu lub jazdę pod prąd.