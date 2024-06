Jacek Pryczek, prezes Goodyear Polska: Jest szansa na wzrostowy trend na rynku opon

Jeżeli popatrzymy na różnice cenowe, to azjatycki produkt w odniesieniu do opon budżetowych producentów z Europy jest znacząco tańszy. Pamiętajmy, że jest to ogumienie sprzedawane w segmencie, w którym klient jest wrażliwy cenowo. Czasami różnica kilku złotych na oponie może przesądzić, że kupi chiński produkt nie zdając sobie sprawy, że jakość tych produktów bywa problematyczna. Najlepszym dowodem na to jest test opon zimowych i całorocznych przeprowadzony przez Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego oraz Politechnikę Rzeszowską. Zimowa opona spoza Europy w porównaniu do budżetowej opony od renomowanego producenta miała gorszy wynik hamowania aż o 10 metrów. Warto więc zadać sobie pytanie, czy za różnicę 10 złotych warto ryzykować opóźnione hamowanie o tak znaczący dystans? To ponad dwie długości samochodu! Grozi sytuacją, w której kierowca zaparkuje komuś w bagażniku albo zmiecie kogoś z przejścia dla pieszych.

Jak więc radzicie sobie z rosnącą konkurencją z Azji?

Trzeba się po prostu przyzwyczaić do konkurowania z nią. I mamy na to swoją receptę. Nie zamierzamy konkurować ceną. Mamy przewagę jakościową, a więc także przewagę w stosunku jakości do ceny. Koncern Goodyear jest obecny w każdym segmencie rynku. Mamy oponę bardzo zaawansowaną technologicznie dla wymagającego klienta pod marką premium, jaką jest Goodyear. Dla poszukujących wysokiej jakości w rozsądnej cenie, proponujemy Dunlopa, a portfolio marek zamykają Dębica, Fulda czy Sava, które są idealnym wyborem dla kogoś, kto ma ograniczony budżet, ale chce mieć renomowaną oponę produkowaną w Europie i sprawdzoną przez miliony kierowców. Myślę, że na ten moment producentom z Azji brakuje jeszcze zbudowanej świadomości „dobrej marki”. Może za jakiś czas wyłonią się producenci, którzy awansują w percepcji klientów, ale póki co, jest to ich największa słabość.

Czy można liczyć na dodatnie wyniki sprzedaży względem ostatnich lat?

Inwestujemy w rozwój segmentu od 19 cali wzwyż, który obejmuje również opony do SUVów. Spodziewamy się, że ten sektor będzie rósł w tempie około 5,5% rocznie. Warto podkreślić, że rośnie segment opon całorocznych, mimo że w Polsce nadal lubimy sezonowość. Widzimy to w wynikach sprzedaży. Ten trend utrzymuje się, choć nie mamy centralnych regulacji w tym zakresie. Z naszej wiedzy wynika, że ok. 70% klientów zmienia opony z zimowych na letnie i z powrotem.

Wspomniał Pan, że celujecie w rozmiary 19 plus. Jednak jak dobrze rozumiem jest to cel dla Goodyeara? Gdzie w tym wszystkim jest Dębica?