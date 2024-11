Najbardziej tym tematem powinni być zainteresowani właściciele samochodów z silnikami wysokoprężnymi (Diesla). Olej napędowy sprzedawany zimą ma bowiem obniżoną temperaturę zablokowania zimnego filtra (CFPP) do -20 stopni Celsjusza, a także temperaturę mętnienia (CP) do -7 stopni Celsjusza. Dla wyjaśnienia parametr CFPP określa graniczną wartość, przy której wielkość i liczba kryształków parafin wytrącających się pod wpływem niskiej temperatury z paliwa może zablokować jego przepływ przez filtr. To w efekcie może doprowadzić do uniemożliwienia pracy silnika. Z kolei wskaźnik CP wskazuje o momencie wytrącania się z paliwa kryształków parafiny.

Mrozów nie ma, ale zimowe paliwo i tak jest potrzebne

W przypadku „zimowych” benzyn zmienia się przede wszystkim prężność par. W zimie wynosi ona od 60 do 90 kPa. Co to oznacza? Otóż przy wyższej prężności paliwo jest bardziej lotne, ułatwiając tym samym rozruch przy niskiej temperaturze. Swój skład zmienił też gaz LPG. Zawiera on teraz więcej droższego propanu, a mniej butanu. Wpływa to na wzrost cen zimowego gazu. Jest to jednak konieczna zmiana, gdyż letni gaz zimą może utrudniać rozruch i pracę w niskich temperaturach. W zimę warto pamiętać o prostej zasadzie pełnego zbiornika. Przy pozostawianiu i jeździe na rezerwie istnieje większe ryzyko skraplania się pary wodnej, które mogą w ujemnych temperaturach doprowadzić do pojawiania się kryształków lodu, które mogą przyczynić się do zapchania się filtra paliwa.

Jakie są ceny paliw?

Zgodnie z najnowszymi prognozami (według portalu e-petrol), na stacjach w okresie od 18 do 24 listopada, możemy spodziewać się cen na poziomie:

– benzyna 95 (E10) – 5,98-6,09 zł/litr

– benzyna 98 (E10) – 6,73-6,84 zł/litr

– olej napędowy (E7) – 6,08-6,19 zł/litr

– gaz LPG – 3,05-3,12 zł/litr