Genialny i kontrowersyjny kierowca rajdowy na piedestale

Wyłonione modele będą walczyć o nagrodę „Best Buy Car of Europe 2025” podczas testu finałowego. Jury składające się z 32 członków z 32 krajów odda swoje głosy w nadchodzących tygodniach, zwycięzca tegorocznej edycji konkursu AutoBest zostanie ogłoszony w połowie grudnia 2024 roku. Członkowie AutoBest reprezentują 32 kraje europejskie, co pod względem liczby reprezentowanych państw czyni AutoBest największym niezależnym konkursem motoryzacyjnym w Europie i na świecie. Każdy kraj ma jednego jurora, co eliminuje dominację największych państw. Konkurs ma na celu wskazanie nowego modelu, który spełnia podstawowe oczekiwania szerokiego grona 665 milionów europejskich użytkowników samochodów. Szczególnie istotnymi dla jury kategoriami są: konkurencyjność cenowa, elastyczność oferty, design, rozwiązania komunikacyjne oraz dostępność części zamiennych i podzespołów serwisowych.

Zwycięzca AutoBest zostanie ogłoszony w połowie grudnia 2024 r.

W tym roku AutoBest wprowadził też nagrodę „a star is back” wyróżniającą kultowe marki i modele, które powróciły na rynek. Statuetkę „a star is back” otrzymują Lancia oraz modele Renault, 5 oraz 4. Pod koniec roku poznamy zwycięzcę konkursu „Best buy car of Europe”, a już dziś możemy poznać osoby i rozwiązania, które zmieniają świat motoryzacji. Wyróżnienia AutoBest 2025:

DesignBest – Stefan Sielaff, wiceprezes wzornictwa w Grupie Geely.

ManBest – Arnaud Belloni, wiceprezes marketingu w Renault

TechnoBest – hybrydowy system Aurobay, który podnosi sprawność napędów spalinowych na nowy poziom oferując ekonomiczność oraz niską emisję C02.

EcoBest – Renault 5 – nostalgiczny model, który ma szanse na powodzenie pomimo faktu, że posiada napęd elektryczny.

SportBest – Walter Röhrl, legendarny kierowca rajdowy.