Spółka ZF potwierdziła, że „dostosowuje swoje struktury, aby zwiększyć swoją konkurencyjność i reagować na zmiany w sektorze mobilności, szczególnie w dziedzinie elektromobilności” – czytamy w oficjalnym komunikacie. Nowa strategia ma "wzmocnić mocne strony” firmy i tym samym pojawią się inwestycje w technologie pojazdów użytkowych, rozwiązania w zakresie podwozi, technologie przemysłowe i rynek wtórny. Ponadto niemieckie placówki mają przejść restrukturyzację i zostać połączone. Ma to na celu stworzenie wydajniejszej produkcji oraz poprawienie efektywności działów badawczo-rozwojowych. - Naszą korporacyjną odpowiedzialnością jest pozycjonowanie ZF na przyszłość i dalszy rozwój naszych lokalizacji w Niemczech w taki sposób, aby były one trwale konkurencyjne i solidnie pozycjonowane – powiedział Holger Klein, dyrektor generalny ZF.

Firma szczególny potencjał rozwoju widzi w segmencie technologii zelektryfikowanych układów napędowych. ZF chce ulepszyć swoje procesy technologiczne i produkcyjne, zwłaszcza przy rosnącej konkurencji w segmencie samochodów elektrycznych. - Pomimo obecnej sytuacji rynkowej, jedno jest pewne – przyszłość należy do elektromobilności — mówi dr Klein. ZF w komunikacje podkreśla, że redukcja zatrudnienia to efekt konieczności dostosowania mocy produkcyjnych do oczekiwanego słabnącego popytu rynkowego. W wyniku dostosowania mocy produkcyjnych zarówno w obszarach produkcyjnych, administracyjnych, a także w badaniach i rozwoju, liczba pracowników w Niemczech zmniejszy się do 2028 roku, od 11 do 14 tysięcy osób, z obecnego poziomu około 54 tysięcy pracowników. Zwolnienia mają odbyć się społecznie odpowiedzialnie – podkreśla ZF Group. To znaczy, że w ramach procesu zostaną wykorzystane struktury demograficzne i rotacja pracowników. Grupa ma pracującym zaproponować wcześniejsze emerytury oraz wykorzystać fluktuację występującą na rynku. Ponadto oferowane mają być częściowe emerytury oraz programy odpraw.

Firma ZF ma 103 lata tradycji

Firma ZF została założona w niemieckim mieście Friedrichshafen nad Jeziorem Bodeńskim w 1915 roku pod nazwą Zahnradfabrik GmbH w celu produkcji przekładni do samolotów, samochodów i łodzi. W 1921 roku firma została przekształcona w spółkę akcyjną i do 1991 roku funkcjonowała pod nazwą Zahnradfabrik Friedrichshafen AG. ZF zajmuje się produkcją skrzyń biegów, układów kierowniczych, osi, sprzęgieł, amortyzatorów, elementów i układów podwozia, elementów gumowo-metalowych i innych komponentów do samochodów osobowych, pojazdów dwukołowych, ciężarówek, autobusów, maszyn budowlanych, maszyn rolniczych, kolei, statków, elektrowni wiatrowych.