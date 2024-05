- W 2027 r. wygaśnie umowa koncesyjna na budowę i eksploatację autostrady A4 na odcinku Katowice – Kraków, zawarta pomiędzy Skarbem Państwa a spółką Stalexport Autostrada Małopolska SA. Nie ma planów kontynuacji zarządzania i eksploatacji autostrady A4 przez podmiot prywatny - przekazała Anna Szumańska, rzeczniczka prasowa Ministerstwa Infrastruktury. Po zakończeniu umowy koncesyjnej tym odcinkiem A4 zarządzać będzie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

- Z chwilą przejęcia przez GDDKiA odcinek autostrady A4 Katowice Kraków zostanie objęty całościową polityką poboru opłat na sieci dróg zarządzanych przez państwo. Zagwarantuje to jednakowe zasady dla kierowców korzystających z zarządzanych przez państwo autostrad, a kierujący samochodami osobowymi i motocyklami nie będą musieli płacić za przejazd A4 Katowice - Kraków - komentuje Szumańska. Odcinek A4 Katowice-Kraków zyskał miano najdroższej autostrady w Polsce. Od 1 kwietnia weszła w życie kolejna podwyżka opłat. Za przejazd liczącym 52 km długości odcinkiem kierowcy aut osobowych muszą zapłacić 32 zł. Pokonanie jednego kilometra kosztuje prawie 62 gr.

Zyski Stalexport poszybowały w górę

Stalexport znakomicie zarabia jako zarządca A4. Jak podała w komunikacie, w pierwszym kwartale 2024 r. skonsolidowany zysk netto sięgnął 59,2 mln zł i w porównaniu do tego samego okresu sprzed roku poszybował w górę o prawie 46 proc. Tej gigantyczny wzrost to przede wszystkim efekt podwyżki opłat na bramkach wprowadzonej z początkiem kwietnia 2023 r. dla wszystkich kategorii pojazdów, a także zniesienia w styczniu tego roku preferencyjnej stawki dla korzystających z płatności automatycznych. Przychody spółki zwiększyły się w okresie styczeń – marzec 2024 r. do 127,2 mln zł – o ponad 23 proc. więcej w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy ubiegłego roku. Przy tym najbardziej wzrosły wpływy inkasowane od posiadaczy osobówek – o 30 proc., natomiast o blisko połowę niższa była dynamika wzrostu przychodów od kierujących ciężarówkami i autobusami.