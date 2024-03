Na początku stycznia Stalexport Autostrada Małopolska skierował do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wniosek o wprowadzenie podwyżek opłat za przejazd pojazdów wszystkich kategorii między punktami poboru opłat w Mysłowicach i Balicach. - We wniosku złożonym do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad SAM S.A. występuje o zgodę na zmianę od 1 kwietnia br. stawek opłat za przejazdy: dla kategorii 1 (pojazdów innych niż motocykle) - o 1 zł, z kwoty 15 zł do kwoty 16 zł; dla kategorii 2, 3, 4 i 5 - o 6 zł, z kwoty 46 zł do kwoty 49 zł – mówił Rafał Czechowski, rzecznik spółki.

Teraz zarządca przekazał informację o zatwierdzeniu wniosku przez dyrektora GDDKiA. Oznacza to, że od 1 kwietnia 2024 roku za przejazd płatnym odcinkiem autostrady A4 zapłacimy od 1 do 3 złotych więcej (w zależności od rodzaju pojazdu).

Koszty przejazdu A4 po podwyżce

- pojazdy kat. 1 — dla pojazdów o dwóch osiach, bez podwójnych kół i bez przyczepy — 16 zł (było 15 zł)

- pojazdy kat. 2 — dla pojazdów o dwóch osiach, z których przynajmniej na jednej znajdują się podwójne koła — 29 zł (było 27 zł)

- pojazdy kat. 3 — dla pojazdów o trzech osiach, mających podwójne koła na co najmniej jednej osi — 29 zł (było 27 zł)

- pojazdy kat. 4 — dla pojazdów o więcej niż trzech osiach, z podwójnymi kołami na jednej z nich oraz pojazdów o trzech osiach z przyczepą - 49 zł (było 46 zł)

- pojazdy kat. 5 — dla innych pojazdów do 3,5 tony — 49 zł (było 46 zł)

- motocykle — 8 zł (było 7 zł)

Podwyżki obejmą również pakiety 20 impulsów A4Go w elektronicznym poborze opłat

- pojazdy kat. 1 — dla pojazdów o dwóch osiach, bez podwójnych kół i bez przyczepy — 320 zł (było 300 zł)

- pojazdy kat. 2 — dla pojazdów o dwóch osiach, z których przynajmniej na jednej znajdują się podwójne koła — 580 zł (było 540 zł)

- pojazdy kat. 3 — dla pojazdów o trzech osiach, mających podwójne koła na co najmniej jednej osi — 580 zł (było 540 zł)

- pojazdy kat. 4 — dla pojazdów o więcej niż trzech osiach, z podwójnymi kołami na jednej z nich oraz pojazdów o trzech osiach z przyczepą - 980 zł (było 920 zł)