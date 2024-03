Protesty rolników: Województwo mazowieckie

Na Mazowszu utrudnienia spodziewane są w Ciechanowie (rondo Solidarności, Żołnierzy Wyklętych i Kaprala Józefa Grzesia). W Warszawie blokadę zapowiedziano na trasie S2 na wysokości Wału Miedzeszyńskiego. Kolejne zaplanowano w podwarszawskiej Jabłonnie, Nieporęcie, Stanisławowie Pierwszym oraz w okolicach Nowego Dworu Mazowieckiego. Blokady mają się odbyć również na autostradzie A2 (Góraszki, Stary Konik). Na terenie powiatu płońskiego utrudnień można spodziewać się na drodze krajowej nr 7 w miejscowości Przyborowice, na rondzie z drogą krajową nr 50 w miejscowości Sochocin, a także na drodze krajowej nr 62 na odcinku od miejscowości Wola do Goławina i na drodze wojewódzkiej nr 570 w miejscowości Nowe Radzikowo oraz na skrzyżowaniu dróg powiatowych 3055W i 3069 w miejscowości Januszewo.

Protesty rolników: Województwo lubelskie

Szereg protestów zapowiedziano w samym Lublinie. I tak utrudnień należy spodziewać się w Lublinie pod Lubelskim Urzędem Wojewódzkim (ul. Spokojna), na ul. Abramowickiej, ul. Janowska-Krężnicka-Żeglarska, ul. Osmolicka, ul. Żeglarska- Zemborzycka, na węźle Tatary S17, trasie S19-DW747. Również w innych punktach województwa lubelskiego przewidziane są przez rolników blokady dróg. Takich można się spodziewać w Wisznicach – targowisko, Moszczanka – trasa S17, Karp droga DK74, Hanna – ul. Rynek oraz droga DW 816, Okuninka, Orchówek, Krasnystaw, Lubień, Bogdanka, Świdnik węzeł Krępiec S17, Biłgoraj i w wielu innych punktach. Bierzące informacje o punktach protestów na zamieszczonej mapie.

Protesty rolników: Województwo dolnośląskie

Wrocławski magistrat zakazał ich organizacji na terenie administracyjnym Wrocławia. - W związku z planowanymi na środę kolejnymi protestami rolników informuję, że mając na uwadze bezpieczeństwo, a przede wszystkim zdrowie i życie naszych mieszkańców, a także utrzymanie ruchu na najważniejszych arteriach miasta, wydałem cztery decyzje zakazujące organizacji protestów rolniczych na terenie administracyjnym Wrocławia – poinformował prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Planowane blokady są w powiecie żagańskim, a dokładnie w Iłowie, w godzinach 8.00-16.00. Zablokowana ma zostać też autostrada A18 w kierunku Wrocławia wraz ze zjazdem i z drogą DW296 na węźle Iłowa. Wyjazd z autostrady z Olszyny na Wrocław będzie przejezdny na węźle z drogą DW296.

Protesty rolników: Województwo śląskie

W Katowicach protesty skupią się wokół Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Rolnicy nie wykluczają wejścia do gmachu Sejmu Śląskiego i pobliskich biur poselskich. - Ze zgłoszenia organizatorów "Protestu Rolników i Myśliwych" do Urzędu Miasta Katowice wynika, że udział w proteście weźmie ok. 200 osób i 50 ciągników. 20 marca br. w godz. 5.00-19.00 protestujący zamierzają zablokować ul. Jagiellońską od ul. Lompy do ul. Francuskiej z czasowymi blokadami ul. Ligonia od ul. Lompy do ul. Reymonta oraz ul. Francuskiej na odcinku pomiędzy ul. Ligonia i ul. Jagiellońską - mówi rzeczniczka prasowa urzędu miejskiego w Katowicach, Sandra Hajduk. Protesty odbędą się również na drodze krajowej nr 43 w miejscowości Lgota, w Kłobucku Rondo 3 Maja oraz obwodnica Krzepic.

Protesty rolników: Województwo małopolskie

Utrudnienia będą występować przede wszystkim na głównych ulicach wjazdowych do Krakowa. Z policyjnych ustaleń wynika, że od strony północnej – protestujący wjadą do Krakowa al. 29 Listopada, a następnie ul. Lubomirskiego udadzą się do ronda Mogilskiego, które to ma być miejscem zbiórki uczestników protestu. Od strony wschodniej – utrudnienia wystąpią m.in. na ul. Igołomskiej, al. Jana Pawła II oraz ul. Mogilskiej. Od strony południowej – pojazdy uczestniczące w proteście mają poruszać się ulicami: Herberta, Turowicza, Tischnera; na drodze nr 776 do protestujących dołączy grupa nadjeżdżająca od ul. Wielickiej; następnie pojazdy udadzą się II obwodnicą w kierunku mostu Kotlarskiego, ul. Kotlarskiej, ronda Grzegórzeckiego i ronda Mogilskiego.