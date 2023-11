Chodzi o to, że Szwedzi chcą zmienić Teslę, a głównie podejście tej firmy do kodeksu pracy. Tesla porwała się na wymuszenie zmian w szwedzkich przepisach. Ten spór trwa od 27 października i nieustannie się zaostrza. Szef Tesli, miliarder Elon Musk, przyznał w zeszłym tygodniu, że potencjalny wpływ konfliktu jest nie do przewidzenia. Jak podają szwedzkie media, sąd okręgowy w Norrkoping orzekł, że Szwedzka Agencja Transportu ma obowiązek dostarczyć Tesli tablice rejestracyjnych w ciągu siedmiu dni, w przeciwnym razie grozi jej kara w wysokości 1 mln szwedzkich koron (ok 90 tys. euro). Ich dostawa jest blokowana przez protest pracowników poczty Post Nord. W Szwecji tablice rejestracyjne dla nowo zarejestrowanych samochodów muszą być dostarczane wyłącznie za pośrednictwem państwowych dostawców.

Szwedzi protestują przeciwko Tesli

Według doniesień mediów Tesla zarzuca blokowanie dostępu do tablic rejestracyjnych nowych pojazdów co stanowi "bezprawny atak dyskryminacyjny skierowany przeciwko Tesli”. Szwedzkiej Agencja Transportu nie podziela poglądu blokowania dystrybucji tablic rejestracyjnych. To opinia rzecznika agencji w wypowiedzi dla Associated Press. Pracownicy państwowej poczty Post Nord przyłączyli się 20 listopada do akcji protestacyjnej mającej na celu zmuszenie Tesli do podpisania układu zbiorowego pracy dla pracowników zatrudnionych w Szwecji. Tesla pozwała Szwedzką Agencję Transportu po tym, jak pracownicy Nord Post przestali dostarczać jej klientom tablice rejestracyjne do nowo zarejestrowanych aut.

Związek IF Metall walczy z amerykańskim producentem samochodów o układ zbiorowy pracy, który jest standardem w Szwecji. Według związkowej centrali od 27 października strajkuje 130 pracowników szwedzkich warsztatów Tesli. Domagają się porozumienia gwarantującego „dobre płace, dobre emerytury i dobre ubezpieczenie dla pracowników”. Od tego czasu osiem innych związków zawodowych ogłosiło własne działania wymierzone w Teslę w ramach solidarności z pracownikami Tesli. 20 listopada Szwedzki Związek Pracowników Usług i Łączności (Seko) rozpoczął własną blokadę działalności Tesli, a dokerzy przestali rozładowywać samochody Tesli.

Wyrok sądu na korzyść Tesli

Rzecznik agencji powiedział, że na razie nie widział pozwu, ani też wyroku sądu. Nie podzielił także poglądu, że agencja nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. — Tesla zdecydowała się zbadać sprawę w sądzie i ma do tego prawo. Musimy przyjrzeć się pozwowi i zawartej w nim argumentacji Tesli. Rozsądne jest, że sąd rejonowy pozwoli Szwedzkiej Agencji Transportu wypowiedzieć się w tej sprawie – powiedział Mikael Andersson, rzecznik Szwedzkiej Agencja Transportu. Musk znany jest ze swojego kategorycznego sprzeciwu wobec tworzenia związków zawodowych w swoich fabrykach.