Deutsche Post i DHL przygotowują się na Święta Bożego Narodzenia,. Oczekuje się, że tylko Deutsche Post dostarczać będzie 11 mln paczek dziennie. Szczególnie Deutsche Post potrzebuje sukcesu po załamaniu biznesu w ostatnich miesiącach. Sprzedaż i zyski w trzecim kwartale były o jedną piątą niższe od tych rok wcześniej. Właśnie dlatego, żeby uniknąć opóźnień i zwiększyć obrót poszukiwanych jest około 10 000 dodatkowych pracowników sezonowych. Do tego wynajętych zastanie dodatkowo około 9 000 samochodów dostawczych.

Na początek 16 euro na godzinę

- Rekrutujemy pracowników przede wszystkim w Niemczech, ale częściowo także za granicą, zwłaszcza w Rumunii i Polsce – komentuje Nikola Hagleitner, dyrektor poczty ds. paczek i listów w DHL. Niemieckie firmy kurierskie reklamują się stawkami godzinowymi w wysokości 16 euro plus „różne dodatki”. Ci którzy zostaną na dłużej mogą liczyć w przyszłym roku na podwyżkę stawki do 19 euro na godzinę (ok. 84 zł/h).