Tak dużej podwyżki na stacjach, jak ta z mijającego tygodniu, nie było od ponad roku. Ceny paliw odrabiają straty do ceny realnej i rynków bazowych. Dodatkowo cenom nie sprzyja napięcie na Bliskim Wschodzie. Na stacjach niemal codziennie pojawiają się podwyżki, a to na pewno nie koniec czarnej serii. Bardzo mocno zdrożała hurtowa cena paliw, aktualnie to najwyższy poziom cen od dwóch miesięcy. To też efekt tak odczuwalnych podwyżek - o 37 groszy na litrze benzyny Pb95 (plus 10 proc. i kosztuje średnio 6,47 zł/l) i 32 grosze na oleju napędowym (plus 11 proc. i kosztuje średnio 6,46 zł/l). Nie zdrożał tylko autogaz, który trzyma wysoką cenę (średnio 3,09 zł/l).

Podwyżki cen paliwa - Arabia Saudyjska i Chiny

W przyszłym tygodniu czekają nas kolejne podwyżki. Ceny na stacjach wyraźnie przekroczą 6,50 zł/l (Pb95) i zaczną się niebezpiecznie zbliżać w kierunku granicy siedmiu złotych. Według szacunków e-petrol.pl najmocniej drożeć ma olej napędowy. Dodatkowo za wyższymi cenami przemawia prawdopodobne przedłużenie przez Arabię Saudyjską na grudzień dobrowolnego ograniczenia produkcji ropy o 1 mln baryłek dziennie, ale również przez zapowiadane wyższe zapotrzebowanie na paliwo w Chinach. Ma ono w czwartym kwartale wzrosnąć o 10 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2022 r.

Prognoza cen paliw od 6-12.11

Benzyna Pb95 - od 6,49 do 6,64 zł/l

Benzyna Pb98 - od 7,05 do 7,20 zł/l

Olej napędowy ON - od 6,52 do 6,69 zł/l

Autogaz LPG - od 3,07 do 3,13 zł/l