Akcja "Znicz" to co roku organizowane przez policję czynności, które mają związek ze wzmożonym ruchem podczas Wszystkich Świętych. W dniach przed i po 1 listopada w kontrolowaniu ruchem bierze udział więcej patroli. Sprawdzana jest trzeźwość kierowców, prędkość, ale patrole policji pomagają również upłynnić ruch wokół cmentarzy. Z pieszych opublikowanych przez policję danych wynika, że przez pierwsze dni trwania akcji "Znicz" doszło do 271 wypadków, w których zginęło 17 osób i aż 301 zostało rannych. Do tego zatrzymano 1265 pijanych kierowców. Dane nie obejmują samego dnia Wszystkich Świętych.

W jeden weekend na drogach ginie 20 osób

Już ubiegły weekend był tragiczny. Od piątku do poniedziałku w wypadkach samochodowych zginęło 20 osób z czego ośmiu z nich to piesi, którzy po części poruszali się po zmroku bez odblasków. W sumie na polskich drogach doszło do 269 wypadków, w których 311 osób zostało rannych. Rok wcześniej w tym samym czasie dane były bardzo podobne. Doszło wtedy do 264 wypadków, w których zginęło 29 osób, a 314 zostało rannych. Jak widać po tych statystykach mimo podwyższenia kar i zaostrzenia przepisów niestety bezpieczeństwo na polskich drogach nie ulega poprawie. Policja apeluje do kierowców o zachowanie rozwagi i ostrożności podczas podróży i prosi o przestrzeganiu przepisów oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.