Zgodnie z prognozami e-petrol.pl, w ostatnim tygodniu za paliwo po raz kolejny płaciliśmy mniej zarówno w sprzedaży hurtowej, jak i detalicznej. Wrzesień był najtańszym paliwowo miesiącem w tym roku. Mimo to pod koniec tygodnia spadki cen w rafineriach były obecne, ale zdecydowanie wyhamowały. W piątek 22 września cena spadła o zaledwie o 0,13 proc. Taka sama sytuacja jest przy oleju napędowym, którego cena we wspomniany piątek spadła średnio tylko o 0,18 proc.

Dzisiaj hurtowe ceny paliw są o dużo niższe, niż przed rokiem o tej porze. Najnowsze prognozy prowadzone przez analityków portalu e-petrol wskazują na to, że jeszcze przez kilkanaście dni możemy liczyć na niskie ceny paliw. Cena benzyny powinna pozostać w przedziale 5,92-6,04 zł za litr, przy dieselu średnia cena powinna się wahać od 5,91 do 6,05 zł/l. Za to autogaz może wyraźnie podrożeć w przyszłym tygodniu. Wg analiz e-petrol.pl cena litra LPG powinna kształtować się między 2,98 a 3,09 zł za litr.