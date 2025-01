Jacek Pawlak, prezes Toyota Motor Poland: Hybrydy to był strzał w dziesiątkę

Czy Unia Europejska za bardzo przycisnęła i za szybko wprowadziła zaostrzone normy spalin?

- Powiem wprost, motoryzacyjnie to jest szansa dla Chińczyków. Oczywiście widzimy, co się dzieje na świecie z klimatem. Temperatura rośnie, mamy susze, ulewy, powodzie, huragany i na pewno musimy redukować emisje spalin. Jednak Europa to tylko kilkanaście procent globalnych emisji i kiedy tu one spadają, to globalnie rosną. Dzisiaj największymi emitentami są kraje typu Chiny czy Indie i to one emitują wielokrotnie więcej niż Europa. Do tego transport na Starym Kontynencie przyczynia się tylko do kilkunastu procent emisji. Tu głównie w grę wchodzi energetyką i przemysł. W tym transporcie samochody osobowe, na których się koncentrujemy, bo przecież my nie mówimy o samolotach, ciężarówkach, pociągach, statkach tylko o samochodach to jest tylko pewna część, ale to właśnie tę branżę najbardziej się dusi, żeby globalnie prawdopodobnie zmniejszyć emisję o 1 procent. Jeżeli te działania nie pójdą w parze z redukcją emisji we wspomnianych krajach to wszystkie działania zmniejszenia emisji w motoryzacji pójdą na marne.

Jak to wygląda z punktu widzenia Polski?

- Jeżeli w krajach sąsiednich gwałtownie zwiększy się sprzedaż aut elektrycznych, to wymienią swoje obecne auta na elektryki. Co się stanie z ich obecnymi autami? Przyjadą do Polski. Czyli u nas tak naprawdę poziom emisji się nie zmniejszy. No jest jeszcze energetyka, która w 70 proc. jest zależna od węgla. Więc najpierw musimy tu wszystko wymienić na zeroemisyjne. Idziemy w tym kierunku, budujemy elektrownie jądrowe tylko, że one będą za 30 lat. Dopóki to się nie zmieni, to emisje w Polsce będą rosły. Mamy jeden z najstarszych parków w Unii, a tym samym najbardziej emisyjny. Więc dla Polski nie wygląda to zbyt różowo.

Czy motoryzację czeka kryzys?