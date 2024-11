Lucas Lucaprio, malarz i plakacista: Samochód powinien łączyć piękno natury z technologią

Jak malarz i plakacista postrzega kształty, które pojawiają się w motoryzacji?

Postrzegam kształty w motoryzacji jako formy sztuki, które łączą funkcjonalność z estetyką. Futurystyczne samochody o prostych liniach często przyciągają uwagę swoją minimalistyczną elegancją i nowoczesnym designem. Proste linie mogą symbolizować czystość formy i nowoczesność, co jest często pożądane w sztuce współczesnej. Futurystyczne kształty natomiast mogą inspirować do tworzenia dzieł, które wykraczają poza tradycyjne ramy i eksplorują nowe możliwości wizualne.

Malujesz często portrety koni, ale tych żywych nie mechanicznych. Gdybyś mógł namalować samochód to jakby on wyglądał?

Gdybym miał namalować samochód, mógłby on wyglądać jak połączenie elegancji i dynamiki, które są charakterystyczne dla koni. Sylwetkę smukłą, aerodynamiczną, przypominającą muskularne ciało konia w ruchu. Linie byłyby płynne i harmonijne, podkreślając szybkość i grację. Kolorystyka mogłaby być nietypowa dla samochodów: z odcieniami złota, srebra i czerni, co mogłoby nawiązywać do umaszczenia koni w moich obrazach. Taki samochód powinien łączyć w sobie piękno natury z nowoczesną technologią, tworząc unikalne dzieło sztuki na czterech kołach.

Jakim samochodem jeździsz?