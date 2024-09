Gil Penalosa, organizacja Cities for Everyone: Mobilność przyszłości powinna być dostępna dla każdego

Ciclovia to wspaniały projekt, ponieważ można go wdrożyć w każdym mieście na świecie. Koszty są niewielkie, ryzyko jest minimalne, a korzyści są fantastyczne – zarówno dla zdrowia psychicznego i fizycznego, jak i dla środowiska oraz rozwoju gospodarczego. Każde miasto może to zrobić. Nawet w chłodniejszym klimacie, jak np. w Polsce, można wprowadzić to rozwiązanie od maja do września lub października, na przykład w każdą sobotę. Nie ma tu żadnego ryzyka. Jeśli nie zadziała, zawsze można zrezygnować. Ale jeśli odniesie sukces, promujcie to i rozszerzcie na całe miasto – wtedy przyniesie najlepsze rezultaty.

Zima to też dobry czas, aby wdrażać koncepcję Ciclovii?

Musimy zadbać o to, aby ludzie wychodzili na zewnątrz i byli aktywni fizycznie zimą, nawet bardziej niż latem, kiedy to częściej spędzają czas na świeżym powietrzu i w otoczeniu natury. Aktywność fizyczna to magiczna pigułka dla zdrowia psychicznego, dobrego samopoczucia, a także kondycji fizycznej. Ciclovia zachęci ludzi do aktywności oraz wspólnego spędzania czasu. To niezwykle ważne, ponieważ pomoże również w walce z samotnością.

Będzie Pan uczestniczył pod koniec września w Kongresie w Łodzi, gdzie opowie Pan o swoich osiągnięciach. Jednak poza tym skąd miasta powinny czerpać inspiracje do transformacji tkanki miejskiej?

Ludzie powinni czerpać inspiracje z różnych źródeł. Dlatego Kongres Nowej Mobilności w którym będę miał zaszczyt uczestniczyć jest tak ważny. Powinniśmy uczyć się zarówno z udanych praktyk – aby je wprowadzać i doskonalić, jak i z niepowodzeń, by unikać porażek. W tym tkwi piękno Kongresu. Miasta powinny hojnie dzielić się swoimi doświadczeniami – to korzystne dla wszystkich. Nie musimy wymyślać niczego od nowa, ponieważ skuteczne inicjatywy są już wdrażane w wielu miejscach, również polskich. Powinniśmy po prostu obserwować, co działa, zaadaptować to i ulepszyć. Oczywiście, każde miasto jest inne, więc nie chodzi o kopiowanie rozwiązań jeden do jeden, a dostosowanie ich do konkretnego przypadku.

Mówienie o konieczności zmian w miastach jest ważne?