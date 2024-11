Coraz gorsze wieści z europejskiej branży motoryzacyjnej. Niemal codziennie pojawiają się nowe doniesienia dotyczące restrukturyzacji, zamykania fabryk czy zwolnień pracowników. Audi planuje w nadchodzących latach możliwą redukcję 4500 etatów w Niemczech, przy czym szczególnie dotyczy to działu rozwoju zatrudniającego ponad 2000 pracowników. Według niemieckiego "Manager Magazin" planowana jest likwidacja około 15 procent stanowisk pracy. Audi nie potwierdza tych danych i podkreśliła, że ​​rozmowy z radą zakładową a ten temat są prowadzone poufnie. Pomimo trudnej sytuacji rynkowej póki co Audi podtrzymuje na rynku niemieckim gwarancję zatrudnienia do 2029 roku, ale jeśli warunki gospodarcze będą się pogarszać, możliwe są nowe negocjacje. Jürgen Rittersberger, dyrektor finansowy Audi wyjaśnia, że obecnie koncentruje się na utrzymaniu wydajności i konkurencyjności marki. Audi podkreśla, że ​​nie podjęło póki co ostatecznej decyzji o redukcji zatrudnienia, a ostateczna decyzja zostanie podjęta po konsultacjach z radą zakładową.

Audi i Nissan planują redukcję zatrudnienia

Również Nissan ogłosił redukcję 9 tys. stanowisk pracy i 20-procentową redukcję globalnych mocy produkcyjnych w odpowiedzi na bieżące wyzwania, szczególnie na rynku chińskim. Kroki te są częścią strategii mającej na celu zwiększenie efektywności "w trudnym otoczeniu rynkowym". Nissan obniżył także prognozę zysku operacyjnego na bieżący rok finansowy z pierwotnych 500 mld jenów do zaledwie 150 miliardów jenów, co oznacza spadek o 70 procent. Bieżące dane kwartalne również były rozczarowujące, zysk operacyjny spadł o 85 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Poddostawcy branży motoryzacyjnej też zwalniają

Coraz więcej kłopotów mają także poddostawcy branży motoryzacyjnej. Schaeffler Technologies AG, niemiecki producent łożysk zwalnia około 4700 pracowników w Europie, z czego około 2800 w samych Niemczech. Odpowiada to około 3,1 procent całkowitej liczby zatrudnionych pracowników, która po fuzji z firmą Vitesco Technologies Group AG zatrudnia około 120 tys. osób. Redukcje dotną dziesięć zakładów na terenie Niemiec i pięć w pozostałych krajach, z czego dwa mają zostać całkowicie zamknięte. Dzięki tej restrukturyzacji Schaeffler chce do 2029 r. zaoszczędzić 290 mln euro rocznie.