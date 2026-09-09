Powrót Mitsubishi Pajero z pewnością cieszy miłośników off-roadu – zwłaszcza że nowa generacja nie stała się elektryczną bulwarówką. Ma pod maską klasycznego diesla, a konstruktorzy pamiętali o terenowych zdolnościach. Ten model może jak równy z równym walczyć np. z Toyotą Land Cruiser, jak dawniej. Czy będzie w Europie? Na te wieści jeszcze czekamy. Wiadomo już jednak, że Mitsubishi nie zamierza się zatrzymywać.

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To będzie rodzina modeli

Podczas premiery nowego Pajero firma zasugerowała jeszcze dwa kolejne samochody. W tle pojawiły się przykryte sylwetki wyraźnie mniejszych SUV-ów, a prezes i dyrektor operacyjny Mitsubishi Keisuke Kishiura mówił wprost, że pokazany właśnie flagowiec ma prowadzić „serię Pajero, która pojawi się później”.

To nie jedyna wskazówka. W opublikowanej wcześniej średnio- i długoterminowej strategii produktowej Mitsubishi w grupie określanej jako „Off-Road Product Group” umieściło nowe Pajero, kolejnego SUV-a, kompaktowego SUV-a oraz małego SUV-a.

Mitsubishi Pajero Foto: Materiały prasowe

Duże Pajero pozostanie prawdziwą terenówką

Największy model ma być punktem odniesienia dla całej rodziny. Nowe Pajero ma 4920 mm długości, 1925 mm szerokości i 1910 mm wysokości, a rozstaw osi wynosi 2870 mm. Samochód ma trzy rzędy siedzeń i siedmioosobowe wnętrze. Prześwit wynosi 230 mm.

Pod spodem znajduje się konstrukcja ramowa wywodząca się z najnowszego pickupa Triton, w Europie znanego jako L200. Mitsubishi zastosowało jednak własne ustawienia zawieszenia i rozwiązania przygotowane specjalnie dla Pajero.

Mitsubishi Pajero Foto: Materiały prasowe

Napęd wykorzystuje system Super Select 4WD-II oraz S-AWC, który zarządza m.in. rozdziałem siły napędowej i stabilnością samochodu. Do tego dochodzi 2,4-litrowy turbodiesel osiągający do 480 Nm, połączony z nową ośmiobiegową skrzynią automatyczną.

Mniejsze Pajero mogą być zupełnie inne

Znacznie więcej niewiadomych dotyczy dwóch mniejszych modeli. Mitsubishi nie podało ich nazw, wymiarów, napędów ani dat premier. Nie wiadomo również, czy firma rzeczywiście użyje oznaczeń znanych z przeszłości, takich jak Pajero Mini, Sport, Junior czy Pinin.

Taki ruch miałby jednak historyczny precedens. Pajero już w latach 90. nie było wyłącznie jednym dużym modelem. Mitsubishi oferowało m.in. niewielkie Pajero Mini przeznaczone na japoński rynek kei-carów, większe Pajero Sport oraz kompaktowe Pajero Pinin. Sama firma przypomniała o dawnych modelach przy zapowiedzi nowej generacji.

Mitsubishi Pajero Foto: Materiały prasowe

Największe pytanie dotyczy konstrukcji. Rama zapożyczona z Tritona ma sens w blisko pięciometrowej terenówce, ale przy znacznie mniejszym i tańszym SUV-ie byłaby ciężkim i kosztownym rozwiązaniem.

Dlatego bardziej prawdopodobne wydaje się wykorzystanie w mniejszych modelach konstrukcji samonośnej. Mitsubishi tego jednak na razie nie potwierdziło. Pod znakiem zapytania pozostaje również zakres ich możliwości terenowych – sama przynależność do rodziny Pajero nie musi oznaczać reduktora, ramy i tak rozbudowanego napędu 4x4 jak w dużym modelu.

Mitsubishi Pajero Foto: Materiały prasowe

Mitsubishi chce odbudować to, z czym kiedyś było najmocniej kojarzone

Stworzenie rodziny Pajero pasuje do szerszej strategii firmy. Mitsubishi chce mocniej wykorzystywać własne atuty zamiast próbować rywalizować ze znacznie większymi producentami w każdym segmencie.

Jednym z takich obszarów są właśnie samochody 4x4. Pierwsze Pajero pojawiło się w 1982 r., a cztery dotychczasowe generacje osiągnęły łączną produkcję ponad 3,29 mln egzemplarzy. Model był obecny w ponad 170 krajach i regionach. Mitsubishi przypomina również o 12 zwycięstwach Pajero w Rajdzie Dakar, w tym siedmiu kolejnych.

Nowy model ma zresztą trafić na szeroki rynek. Produkcja odbywa się w Tajlandii, a sprzedaż rozpocznie się właśnie tam. Następne będą Japonia i Australia, a od roku fiskalnego 2027 Pajero ma stopniowo pojawić się w około 100 krajach i regionach, m.in. w Azji Południowo-Wschodniej, Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie.

Mitsubishi Pajero Foto: Materiały prasowe

Nie tylko Mitsubishi

Podobny kierunek widać także u konkurencji. Toyota rozwija Landa Cruisera w kilku rozmiarach na różnych rynkach, a Mercedes przygotowuje mniejszy model inspirowany Klasą G. Jedno jest pewne – nazwa Pajero wciąż „działa” i świetnie się kojarzy. Szkoda byłoby tego nie wykorzystać.