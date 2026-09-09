Mitsubishi Pajero
Powrót Mitsubishi Pajero z pewnością cieszy miłośników off-roadu – zwłaszcza że nowa generacja nie stała się elektryczną bulwarówką. Ma pod maską klasycznego diesla, a konstruktorzy pamiętali o terenowych zdolnościach. Ten model może jak równy z równym walczyć np. z Toyotą Land Cruiser, jak dawniej. Czy będzie w Europie? Na te wieści jeszcze czekamy. Wiadomo już jednak, że Mitsubishi nie zamierza się zatrzymywać.
Podczas premiery nowego Pajero firma zasugerowała jeszcze dwa kolejne samochody. W tle pojawiły się przykryte sylwetki wyraźnie mniejszych SUV-ów, a prezes i dyrektor operacyjny Mitsubishi Keisuke Kishiura mówił wprost, że pokazany właśnie flagowiec ma prowadzić „serię Pajero, która pojawi się później”.
To nie jedyna wskazówka. W opublikowanej wcześniej średnio- i długoterminowej strategii produktowej Mitsubishi w grupie określanej jako „Off-Road Product Group” umieściło nowe Pajero, kolejnego SUV-a, kompaktowego SUV-a oraz małego SUV-a.
Mitsubishi Pajero
Największy model ma być punktem odniesienia dla całej rodziny. Nowe Pajero ma 4920 mm długości, 1925 mm szerokości i 1910 mm wysokości, a rozstaw osi wynosi 2870 mm. Samochód ma trzy rzędy siedzeń i siedmioosobowe wnętrze. Prześwit wynosi 230 mm.
Pod spodem znajduje się konstrukcja ramowa wywodząca się z najnowszego pickupa Triton, w Europie znanego jako L200. Mitsubishi zastosowało jednak własne ustawienia zawieszenia i rozwiązania przygotowane specjalnie dla Pajero.
Mitsubishi Pajero
Napęd wykorzystuje system Super Select 4WD-II oraz S-AWC, który zarządza m.in. rozdziałem siły napędowej i stabilnością samochodu. Do tego dochodzi 2,4-litrowy turbodiesel osiągający do 480 Nm, połączony z nową ośmiobiegową skrzynią automatyczną.
Znacznie więcej niewiadomych dotyczy dwóch mniejszych modeli. Mitsubishi nie podało ich nazw, wymiarów, napędów ani dat premier. Nie wiadomo również, czy firma rzeczywiście użyje oznaczeń znanych z przeszłości, takich jak Pajero Mini, Sport, Junior czy Pinin.
Taki ruch miałby jednak historyczny precedens. Pajero już w latach 90. nie było wyłącznie jednym dużym modelem. Mitsubishi oferowało m.in. niewielkie Pajero Mini przeznaczone na japoński rynek kei-carów, większe Pajero Sport oraz kompaktowe Pajero Pinin. Sama firma przypomniała o dawnych modelach przy zapowiedzi nowej generacji.
Mitsubishi Pajero
Największe pytanie dotyczy konstrukcji. Rama zapożyczona z Tritona ma sens w blisko pięciometrowej terenówce, ale przy znacznie mniejszym i tańszym SUV-ie byłaby ciężkim i kosztownym rozwiązaniem.
Dlatego bardziej prawdopodobne wydaje się wykorzystanie w mniejszych modelach konstrukcji samonośnej. Mitsubishi tego jednak na razie nie potwierdziło. Pod znakiem zapytania pozostaje również zakres ich możliwości terenowych – sama przynależność do rodziny Pajero nie musi oznaczać reduktora, ramy i tak rozbudowanego napędu 4x4 jak w dużym modelu.
Mitsubishi Pajero
Stworzenie rodziny Pajero pasuje do szerszej strategii firmy. Mitsubishi chce mocniej wykorzystywać własne atuty zamiast próbować rywalizować ze znacznie większymi producentami w każdym segmencie.
Jednym z takich obszarów są właśnie samochody 4x4. Pierwsze Pajero pojawiło się w 1982 r., a cztery dotychczasowe generacje osiągnęły łączną produkcję ponad 3,29 mln egzemplarzy. Model był obecny w ponad 170 krajach i regionach. Mitsubishi przypomina również o 12 zwycięstwach Pajero w Rajdzie Dakar, w tym siedmiu kolejnych.
Nowy model ma zresztą trafić na szeroki rynek. Produkcja odbywa się w Tajlandii, a sprzedaż rozpocznie się właśnie tam. Następne będą Japonia i Australia, a od roku fiskalnego 2027 Pajero ma stopniowo pojawić się w około 100 krajach i regionach, m.in. w Azji Południowo-Wschodniej, Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie.
Mitsubishi Pajero
Podobny kierunek widać także u konkurencji. Toyota rozwija Landa Cruisera w kilku rozmiarach na różnych rynkach, a Mercedes przygotowuje mniejszy model inspirowany Klasą G. Jedno jest pewne – nazwa Pajero wciąż „działa” i świetnie się kojarzy. Szkoda byłoby tego nie wykorzystać.
Mitsubishi Pajero
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