Niepokój wywołała informacja, że Alpina, niewielka, ale prestiżowa marka z Buchloe należąca do rodziny Bovensiepen, została kupiona przez BMW. Do tej pory Alpina z wielką starannością, profesjonalizmem i gustem rasowała modele BMW. Rocznie sprzedawała 2 tys. egzemplarzy. Alpina była nie tylko tolerowana przez BMW i ściśle współpracowała z bawarską marką, głównie w kwestii dostrajania silników i zawieszeń, ponieważ znalazła własną niszę. BMW ma już przecież niezwykle mocną podmarkę „M”. Czym zatem była Alpina? W wyjątkowy sposób łączyła osiągi z komfortem. Była idealna do długich podróży autostradowych, czego nie można powiedzieć o BMW M. Burkard Bovensiepen rozumiał coś, o czym znaczna część świata motoryzacji zapomniała: komfortowy kierowca jest szybszym kierowcą. To przekonanie pozostaje centralnym elementem Vision BMW Alpina. Samochód oferuje tryb Comfort+, wykraczający poza standardową kalibrację komfortu BMW i zapewniający bardziej miękki oraz wyrafinowany charakter jazdy. Został on zachowany również tutaj.

Reklama Reklama

Vision BMW Alpina Foto: Materiały prasowe

Zamiast BMW M z większym komfortem – rywal dla Bentleya

Wiadomość głosiła, że Alpina, która cieszy się bardzo dobrymi opiniami, co potwierdzają ceny samochodów używanych, straci ekskluzywny charakter i zostanie przez BMW rozmieniona na drobne. Jednak koncepcyjna Alpina, która została pokazana podczas Concorso d’Eleganza Villa d’Este, ujawnia, że BMW przenosi markę na inny poziom. Alpina nie będzie już tylko podrasowanym BMW, ale wejdzie w wyższe sfery i zacznie konkurować z Bentleyem. BMW wypełni zatem lukę w ofercie pomiędzy BMW a Rolls-Roycem.

Zaprezentowany podczas Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026 model Vision BMW Alpina to studium stylistyczne zapowiadające nowy rozdział marki definiowanej połączeniem osiągów i komfortu.

– Alpina zawsze reprezentowała bardzo konkretną ideę osiągów i wyrafinowania – gdzie prędkość i komfort są wzajemnie uzupełniającymi się ambicjami. Naszą rolą jako nowych opiekunów tej marki jest zachowanie tej wyjątkowości i nadanie jej współczesnego kontekstu – mówi Adrian van Hooydonk, szef BMW Group Design. – Vision BMW Alpina pokazuje, jak te cechy mogą być wyrażone z dyscypliną i nowoczesnością, sugerując kierunek, w jakim będziemy rozwijać tę markę w przyszłości.

Vision BMW Alpina Foto: Szczepan Mroczek

Shark nose, V8 i elegancja bez ekstrawagancji

Vision BMW Alpina z szacunkiem podchodzi do dziedzictwa marki i nadaje jej nowoczesny, pozbawiony ekscentryzmu styl. Co, jak wiemy, nie jest łatwe. Auto ma zadziorne spojrzenie, przód nawiązujący do rekina („shark nose”), wielkie nerki, które nie budzą kontrowersji jak w modelu 7, a zaawansowanie technologiczne podkreślają ultranowoczesne reflektory. Dlaczego tak właśnie nie wyglądają nowe modele BMW? Nasuwa się tylko jedna odpowiedź. Alpina skierowana jest do tradycyjnego klienta. Czy to oznacza, że nowe pokolenie oraz rynki wschodnie nie mają gustu? Teorię, że Alpina będzie trafiała do właścicieli „starych pieniędzy”, może potwierdzać silnik V8, który znajduje się pod długą maską Vision BMW Alpina. Został dostrojony tak, by generować charakterystyczne brzmienie układu wydechowego Alpiny: bogate i głębokie przy niskich prędkościach oraz donośne przy wysokich obrotach.

Vision BMW Alpina Foto: Szczepan Mroczek

Detale, które odkrywa się dopiero przy drugim spojrzeniu

– W Vision BMW Alpina sprowadzamy każdy element marki do jego istoty i stosujemy go w głęboko nowoczesny oraz wyrafinowany sposób – mówi Maximilian Missoni, szef BMW Design Midsize & Luxury Cars oraz BMW Alpina. – Każdy detal odzwierciedla treść: w inżynierii, materiałach i historii, którą opowiada. Komunikaty, jakie wysyła, są subtelne i ujawniają się dopiero przy bliższym spojrzeniu. To współgranie czystości formy i bogactwa detali definiuje nasze podejście do projektowania BMW Alpina.

Subtelne detale nie rzucają się w oczy od pierwszego spojrzenia. Dopiero przy bliższym kontakcie ujawniają elementy, które mają budować charakter Vision BMW Alpina.

Linie dekoracyjne są częścią stylistyki Alpiny od 1974 r.. W Vision BMW Alpina zostały uproszczone i umieszczone pod warstwą lakieru bezbarwnego. To współczesna interpretacja jednego z najbardziej rozpoznawalnych motywów marki.

Projektanci zwrócili też uwagę na powierzchnie skierowane do wnętrza nadwozia. Wykończono je ciemnym metalicznym lakierem, który staje się widoczny dopiero przy odpowiednim oświetleniu. Inspiracją było BMW 507, w którym chromowane elementy znajdowały się wyłącznie po wewnętrznej stronie nerek grilla.

Charakterystyczny „shark nose” również otrzymał nowe detale. Wewnętrzne powierzchnie zdobi grafika nawiązująca do linii dekoracyjnych, a subtelne podświetlenie ujawnia ją dopiero po uruchomieniu samochodu.

Vision BMW Alpina Foto: Szczepan Mroczek

Światła do jazdy dziennej i obrys nerek grilla świecą ciepłym, białym światłem nawiązującym do Alp Bawarskich i nazwy. W reflektorach zastosowano podświetlane kryształowe elementy.

Samochód zachował eliptyczny układ czterech końcówek wydechu. Napis Alpina pojawia się na dolnej części przedniego pasa w formie frezowanego metalowego elementu. Obręcze o średnicy 22 cali z przodu i 23 cali z tyłu wykorzystują charakterystyczny 20-ramienny wzór obecny w modelach Alpiny od początku lat 70.

Vision BMW Alpina Foto: Szczepan Mroczek

Przez wnętrze przebiega charakterystyczna sześciostopniowa linia oddzielająca ciemniejszą górną część od jaśniejszej dolnej. Zastosowano wysokiej jakości skórę pochodzącą od dostawców z regionu alpejskiego oraz przeszycia nawiązujące do historycznych linii dekoracyjnych Alpiny.

Detale wykończenia ograniczono do minimum. Pojawiają się m.in. nawiązania do ręcznie szytych kierownic z dawnych modeli oraz elementy metalowe wykończone technikami stosowanymi w zegarmistrzostwie. Kryształ wykorzystano wyłącznie w przełącznikach związanych z prowadzeniem samochodu.

Za tylną konsolą umieszczono szklaną butelkę na wodę i kryształowe kieliszki, które wysuwają się automatycznie. Każdy z nich ozdobiono 20 liniami dekoracyjnymi nawiązującymi do wzoru obręczy kół.

Na desce rozdzielczej znalazł się system BMW Panoramic iDrive oraz ekran pasażera. Interfejs otrzymał grafikę przygotowaną specjalnie dla BMW Alpina. Kolory niebieski i zielony, od lat związane z marką, pojawiają się w zależności od wybranego trybu jazdy.

Tło cyfrowych ekranów przedstawia panoramę Alp widoczną z okolic Buchloe – miasta, w którym powstała Alpina.

Vision BMW Alpina Foto: Szczepan Mroczek

Od Buchloe do świata „starych pieniędzy”

Historia Alpiny rozpoczęła się w 1965 r. w bawarskim Buchloe. Jej założyciel, Burkard Bovensiepen, zamiast rozwijać rodzinny biznes związany z produkcją maszyn do pisania, postawił na modyfikowanie samochodów BMW.

Od początku przyświecała mu idea połączenia wysokich osiągów z komfortem. W czasach, gdy producenci aut wyścigowych walczyli o każdy kilogram masy, Bovensiepen potrafił dodać dodatkowe wyściełanie fotela kierowcy, uznając, że mniej zmęczony kierowca będzie szybszy na długim dystansie.

Vision BMW Alpina Foto: Szczepan Mroczek

Alpina B7 Coupé. Model, który zdefiniował markę

Za jeden z najważniejszych modeli w historii marki uchodzi Alpina B7 Coupé z końca lat 70. Bazujący na BMW serii 6 (E24) samochód łączył sportowy charakter z możliwością komfortowego pokonywania długich tras. Charakterystyczne elementy, takie jak długa maska czy „shark nose”, stały się później znakami rozpoznawczymi marki. Vision BMW Alpina nawiązuje właśnie do tego okresu historii producenta.

Nowy rozdział. Pierwsza seryjna Alpina BMW już w drodze

Od 2026 r. BMW Alpina funkcjonuje jako marka należąca do BMW Group. Pierwszy seryjny model pod nowym szyldem ma zostać zaprezentowany w przyszłym roku. Samochód będzie bazował na BMW serii 7, ale otrzyma rozwiązania charakterystyczne dla Alpiny. Przyszłość Alpiny rysuje się w optymistycznych barwach.

Vision BMW Alpina Foto: Materiały prasowe

Vision BMW Alpina Foto: Materiały prasowe

Vision BMW Alpina Foto: Materiały prasowe

Vision BMW Alpina Foto: Materiały prasowe

Vision BMW Alpina Foto: Materiały prasowe