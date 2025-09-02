Gordon Murray S1 LM: Powstanie pięć egzemplarzy. Wszystkie kupił jeden kolekcjoner

Za plecami kierowcy pracuje wolnossące V12 o pojemności 4,3 litra, rozwijające 709 KM i kręcące się aż do 12 100 obr./min. Moc trafia na tylną oś przez sześciobiegową skrzynię manualną. Całość waży ok. 1000 kg, co oznacza stosunek mocy do masy z najwyższej półki. Zamiast hybrydowego wspomagania i setek trybów jazdy – czysta mechanika i reakcja na gaz, jakiej nie daje żaden elektryczny hipersamochód.

Gordon Murray S1 LM Foto: mat. prasowe

Gordon Murray S1 LM – ekstremalnie limitowana seria

S1 LM to pierwszy projekt nowej dywizji Special Vehicles GMA, odpowiedzialnej za ultraekskluzywne auta na indywidualne zamówienie. Powstanie zaledwie pięć sztuk – wszystkie już trafiły do jednego kolekcjonera. Cena nie została ujawniona, ale biorąc pod uwagę, że T.50 kosztował ponad 11 mln zł netto, tutaj można mówić o poziomie nawet 20 mln zł. Murray przypomina światu, że fundament wielkich aut to prostota doprowadzona do perfekcji. W 2025 roku, gdy większość producentów goni za elektryfikacją i cyfryzacją, on tworzy analogowe dzieła sztuki – lekkie, piękne i napędzane V12.

Gordon Murray S1 LM Foto: mat. prasowe

Kim jest Gordon Murray

Gordon Murray (ur. 1946 w Durbanie, RPA) to legendarny inżynier i projektant samochodów. W Formule 1 zasłynął jako twórca innowacyjnych bolidów Brabham, które zdobyły mistrzostwa świata w 1981 i 1983 r. Później w McLarenie stworzył ikoniczny model McLaren F1 – jeden z najsłynniejszych supersamochodów w historii. W 2017 r. założył firmę Gordon Murray Automotive, której auta, takie jak T.50 czy T.33, kontynuują jego filozofię lekkości i czystej radości z jazdy. Murray zawsze powtarza, że zamiast pogoni za mocą, kluczem jest prosta konstrukcja, niska masa i maksymalne zaangażowanie kierowcy.