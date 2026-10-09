VW buduje hale we Wrześni na potrzeby produkcji elektrycznego Craftera
Dziesięć lat po uruchomieniu fabryka Volkswagena we Wrześni szykuje się do kolejnego rozdziału. Tym razem pod znakiem napędu elektrycznego. Powstają tu dwie hale: w jednej produkowana będzie płyta podłogowa nowego elektrycznego Craftera, druga pomieści magazyn i zaplecze logistyczne. Łącznie zajmą blisko 60 tys. m².
Zakończono już montaż stalowej konstrukcji, czyli jeden z najtrudniejszych etapów inwestycji. Prace trzeba było pogodzić z rytmem działającej fabryki. Samochody nadal zjeżdżają z linii, a rozbudowa nie może zakłócać bieżącej produkcji.
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– Inwestujemy dziś, aby zabezpieczyć przyszłość fabryki, jej konkurencyjność i miejsce w globalnej sieci produkcyjnej Volkswagena – mówi Richard Slovák, prezes Volkswagen Poznań. Jak dodaje, obok nowej generacji elektrycznego Craftera istotne są umiejętności rozwijane przez pracowników w Polsce.
VW buduje hale we Wrześni na potrzeby produkcji elektrycznego Craftera
Znaczenie inwestycji wykracza poza teren zakładu we Wrześni. Volkswagen Poznań zatrudnia ponad 9 tys. osób i jest największym pracodawcą w Wielkopolsce. Z jego fabrykami związana jest również sieć dostawców. Według danych spółki około 70 proc. części wykorzystywanych do produkcji jej samochodów pochodzi od dostawców z Polski. To udział liczony według wolumenu, a nie wartości komponentów.
VW buduje hale we Wrześni na potrzeby produkcji elektrycznego Craftera
Fabrykę we Wrześni uruchomiono w 2016 r. Zbudowany od podstaw zakład kosztował ponad 4 mld zł. Dziś w produkcji pracuje około 630 robotów, a kontrolę jakości wspierają systemy wykorzystujące sztuczną inteligencję. Na terenie fabryki działa też farma fotowoltaiczna o mocy 18,3 MW. Według Volkswagena w słoneczne dni może pokrywać całe zapotrzebowanie zakładu na energię elektryczną. Pod panelami technologia ustępuje jednak miejsca bardziej tradycyjnym metodom. Roślinność pomaga utrzymywać w ryzach ponad 100 owiec. To część wspólnego projektu Volkswagen Poznań i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
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