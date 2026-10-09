Dziesięć lat po uruchomieniu fabryka Volkswagena we Wrześni szykuje się do kolejnego rozdziału. Tym razem pod znakiem napędu elektrycznego. Powstają tu dwie hale: w jednej produkowana będzie płyta podłogowa nowego elektrycznego Craftera, druga pomieści magazyn i zaplecze logistyczne. Łącznie zajmą blisko 60 tys. m².

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Zakończono już montaż stalowej konstrukcji, czyli jeden z najtrudniejszych etapów inwestycji. Prace trzeba było pogodzić z rytmem działającej fabryki. Samochody nadal zjeżdżają z linii, a rozbudowa nie może zakłócać bieżącej produkcji.

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– Inwestujemy dziś, aby zabezpieczyć przyszłość fabryki, jej konkurencyjność i miejsce w globalnej sieci produkcyjnej Volkswagena – mówi Richard Slovák, prezes Volkswagen Poznań. Jak dodaje, obok nowej generacji elektrycznego Craftera istotne są umiejętności rozwijane przez pracowników w Polsce.

VW buduje hale we Wrześni na potrzeby produkcji elektrycznego Craftera Foto: Materiały prasowe

9 tysięcy ludzi i 70 proc. części z Polski

Znaczenie inwestycji wykracza poza teren zakładu we Wrześni. Volkswagen Poznań zatrudnia ponad 9 tys. osób i jest największym pracodawcą w Wielkopolsce. Z jego fabrykami związana jest również sieć dostawców. Według danych spółki około 70 proc. części wykorzystywanych do produkcji jej samochodów pochodzi od dostawców z Polski. To udział liczony według wolumenu, a nie wartości komponentów.

VW buduje hale we Wrześni na potrzeby produkcji elektrycznego Craftera Foto: Materiały prasowe

630 robotów i ponad 100 owiec

Fabrykę we Wrześni uruchomiono w 2016 r. Zbudowany od podstaw zakład kosztował ponad 4 mld zł. Dziś w produkcji pracuje około 630 robotów, a kontrolę jakości wspierają systemy wykorzystujące sztuczną inteligencję. Na terenie fabryki działa też farma fotowoltaiczna o mocy 18,3 MW. Według Volkswagena w słoneczne dni może pokrywać całe zapotrzebowanie zakładu na energię elektryczną. Pod panelami technologia ustępuje jednak miejsca bardziej tradycyjnym metodom. Roślinność pomaga utrzymywać w ryzach ponad 100 owiec. To część wspólnego projektu Volkswagen Poznań i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.