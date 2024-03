Emil Lisowski, CEO Marathon International: W tej chwili wszystko jest trudne

Wróćmy do transportu. Co jest najtrudniejsze aktualnie w tej branży? Brak kierowców?

W tej chwili wszystko jest trudne. Przed covidem były dużo łatwiejsze i to były lepsze czasy. Oczywiście zawsze, co roku mówiło się o braku kierowców, o pewnych przeszkodach administracyjnych itd. Ale teraz są takie czasy, że coraz trudniej łatwo żyć. Każda rzecz jest obłożona dużą ilością umów, ludzie przestali sobie ufać, wszystko stanęło na głowie. Nie da się porównać tego jak teraz jest zorganizowany biznes do tego jak to wyglądało 10 czy 15 lat temu. Nasza branża z racji ogromnej nieprzewidywalności wydarzeń gospodarczo-ekonomicznych stoi przed bardzo wieloma wyzwaniami. Nie da się zaplanować tego biznesu długofalowo. Takie wydarzenia jak covid, wybuch wojny na Ukrainie, podwojenie stawek maut w Niemczech powoduje, że ciężko jest przewidzieć przyszłość. Możemy mieć ułożony do marca business plan, a w lutym może wszystko się rozsypać. Kiedyś byliśmy w stanie porozumieć się z klientami na wieloletnie stawki i współpracę. Teraz nie ma o tym mowy. Ciężarówki są koszmarnie drogie i nie opłaca się ich kupować. Wielka siódemka producentów aut ciężarowych zarabiała przez ostanie lata kosmiczne pieniądze. Teraz sprzedaż mocno się załamała i być może to wymusi jakieś zmiany. W tej chwili kupno nowej ciężarówki wiąże się z tym, że musielibyśmy ją przez siedem lat eksploatować, żeby ją spłacić.

Po siedmiu latach, ile miałby taka ciężarówka przebiegu?

Grubo ponad milion kilometrów. Do tego dochodzą aspekty ekologiczne i normy, które się zmieniają. Jeżeli chodzi o kierowców to sytuacja się w tej chwili mocno poprawiła z racji tego, że bardzo dużo firm upada i widać to po dużo większej dostępności kierowców. W pracy biurowej mamy zetknięcie z nowym pokoleniem, a to nie przywiązuje się do firmy i dużo bardziej ceni sobie komfort i czas wolny niż ambicje zawodowe. Branża logistyczna jest bardzo dynamiczna, gdzie zdarzenia drogowe, zachowania klientów generują sytuacje stresowe więc to na pewno nie jest zajęcie dla każdego.

Do wszystkich tych problemów dochodzi elektryfikacja. Kiedy i czy przesiadacie się na e-ciężarówki?

Nasza branża pożegnała marzenia o ciężarówkach elektrycznych. To jest produkt bardzo awaryjny, nie nadaje się na długie dystanse. Nie wierzymy w elektryfikacje przy transporcie międzynarodowym. Teraz jest duże lobby wodoru i osobiście też jestem fanem tego rodzaju napędu. Zaczynamy sami inwestować duże środki w produkcję wodoru i odejście od diesla, ale tu jesteśmy na początku tej drogi. Zaletą aut elektrycznych jest to, że mogą wyciągnąć spaliny z centrum miast. I to jest bezwzględna zaleta tych samochodów. Ta technologia się zmienia, będziemy mieli większe zasięgi, krótsze czasy ładowania. W perspektywie 10/20 lat korzystanie z osobowych elektryków będzie dużo bardziej przyjazne. Wiemy, że jest już zamiennik baterii litowo-jonowej, który jest niepalny. Jednak kupno auta elektrycznego w tej chwili wiąże się z problemem np. odsprzedaży, poza tym jesteśmy ograniczeni ilością ładowarek i tempem ich ładowania.