Tesla rozpoczęła działalność swojego pierwszy pop-up store w Gdańsku. To przeszklony boks w formie kontenera, który ustawiony jest tuż przy Arenie przy ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1 i trzeci punkt sprzedaży Tesli w Polsce. Pozostałe znajdują się w Warszawie i Katowicach, ale dodatkowo w Poznaniu i Wrocławiu klienci amerykańskiej marki mogą skorzystać z dwóch niewielkich punktów samoobsługowych.

Reklama

W Gdańsku przyszli użytkownicy Tesli mogą nie tylko obejrzeć samochody, ale również porozmawiać i dowiedzieć się nieco więcej od sprzedawców Tesli. W tym punkcie będzie można umówić się również na jazdę próbną, ale wyłącznie Modelem 3 i Modelem Y. Ten kontener i ta miejscówka jest czasowym rozwiązaniem. W Gdańsku budowane jest Centrum Tesli, w którym znajdzie się nie tylko punkt sprzedaży, ale również serwis i obsługą wydań aut.

Tak wygląda zmodernizowana Tesla Model 3 mat. prasowe

Ceny najtańszej Tesli startują od 194 990 zł

Aktualnie w ofercie Tesli są cztery modele. Najtańszy to Tesla Model Y, który po ostatnich obniżkach cen można kupić za 194 990 zł. To wersja z baterią o pojemności 58 kWh i mocą 299 KM. Kolejny to Tesla Model 3, który przeszedł niedawno modernizację. Tu ceny startują od 205 990 zł za model z baterią 58 kWh i moc 283 KM. Model S to duża limuzyna za kwotę co najmniej 449 990 zł z mocą 685 KM. Jej mocniejsza wersja ma aż 1020 KM i stratuje z ceną 519 990 zł. Topowym modelem jest Model X. Tu ceny startują od 484 990 zł (bateria 95 kWh, 685 KM).