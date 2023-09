Oficjalny komunikat rządu niemieckiego informuje o ty, że w ciągu najbliższych kilku tygodni Niemcy mają się stać pierwszym krajem w Europie, który wprowadzi prawo zobowiązujące operatorów 80 proc. wszystkich stacji benzynowych do zapewnienia opcji szybkiego ładowania o mocy co najmniej 150 kW dla samochodów elektrycznych. Według szefa niemieckiego rządu taki ruch ma ułatwić decyzję o zakupie samochodu elektrycznego. Niemcy chcą do 2045 r. stać się neutralne klimatycznie.

Jak podał niemiecki Instytut Badań Ekonomicznych (DIW) w maju 2023 r. liczba samochodów elektrycznych w Niemczech przekroczyła milion sztuk. Za wzrost rejestracji elektryków odpowiadają głównie wysokie dopłaty. W grudniu 2022 r. w Niemczech obowiązywała wyższa dopłata środowiskowa plus dodatkowa premia. Przełożyło się to na rekordową rejestrację aut elektrycznych - 104 325 egz. Od stycznia 2023 roku premia za zakup samochodu elektrycznego wynosi maksymalnie 4500 euro (do końca zeszłego roku dotacja wynosiła 6000 euro plus udział producenta).

Niemiecki Instytutu Badań Ekonomicznych sceptycznie odniósł się do tego, czy do 2030 roku uda się osiągnąć cel niemieckiego rządu, jakim jest liczba zarejestrowanych samochodów elektrycznych na poziomie 15 mln. Jak wylicza instytut do osiągnięcia tego celu co miesiąc musiałoby być rejestrowanych ok. 145 tys. elektryków. Mimo rekordowych wyników z końca roku, w 2022 roku w Niemczech rejestrowano średnio “tylko” 32 tys. nowych samochodów elektrycznych miesięcznie.