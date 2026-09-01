Aby ograniczyć zużycie paliwa, warto przede wszystkim zwrócić uwagę na swój styl jazdy. Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, koszty paliwa można obniżyć nawet o 25-30 proc. dzięki ekonomicznej jeździe. Ta natomiast polega przede wszystkim na:

zmianie biegu na wyższy tuż po ruszeniu,

jeździe na możliwie niskich obrotach silnika,

unikaniu nagłego przyspieszania i hamowania,

dostosowaniu prędkości do sytuacji na drodze,

jak najczęstszym hamowaniu silnikiem.

Jak jeździć taniej przy aktualnych cenach paliw? Warto pamiętać o tych zasadach

Aby jeździć taniej przy aktualnych cenach paliw, warto też na co dzień przestrzegać kilku innych zasad dotyczących opon, bagażu i klimatyzacji.

W przypadku opon należy przede wszystkim regularnie kontrolować w nich ciśnienie powietrza. Jeśli bowiem jest ono za niskie, wówczas powoduje zwiększenie zużycia paliwa. Taki sam skutek przynosi używanie opon szerszych od standardowych.

Podobnie sytuacja wygląda z nadmiernym i niepotrzebnym bagażem. Warto więc wyjąć z bagażnika niepotrzebne przedmioty. Dodatkowo można zdemontować bagażnik dachowy, jeśli w codziennej jeździe jest on niepotrzebny.

Zużycie paliwa pomoże też ograniczyć rozsądne korzystanie z klimatyzacji.

Ponadto nie można zapominać o systematycznym dbaniu o samochód i regularnej wymianie np. oleju, filtrów czy świec. Ważna jest także odpowiednio szybka reakcja na wszelkie usterki.

Jazda na niskich obrotach silnika pomoże ograniczyć zużycie paliwa. Trzeba jednak pamiętać o tych zasadach

Jednym z najpopularniejszych wśród kierowców sposobów oszczędzania paliwa jest wspomniana już jazda na niskich obrotach silnika. Okazuje się jednak, że decydując się na nią, warto pamiętać o kilku kwestiach. W przeciwnym wypadku, jak zauważa serwis Auto Świat, zamiast oszczędności kierowca narażony jest na dodatkowe koszty związane z wizytą u mechanika. Jazda na niskich obrotach bez zastosowania kilku zasad może bowiem skończyć się poważnymi usterkami silnika.

Co do zasady, do jazdy na bardzo niskich obrotach silnika lepiej przystosowane są nowsze modele samochodów z automatyczną skrzynią biegów. Nieco gorzej na ten styl jazdy reagują starsze auta. W przypadku samochodów z ręczną skrzynią biegów kierowcy z jednej strony mają największy wpływ na poziom obrotów silnika, przez co mogą najskuteczniej ograniczać spalanie, natomiast z drugiej strony – auta te są najbardziej narażone na awarie.

Jazda na niskich obrotach silnika: Na co zwracać uwagę, aby uniknąć awarii?

Chcąc oszczędzać paliwo dzięki jeździe na niskich obrotach silnika, warto w trasie uważnie obserwować auto, aby jak najszybciej wykryć wszelkie nieprawidłowości, które mogą doprowadzić do usterki. Należy przede wszystkim zwracać uwagę na drgania i wibracje świadczące o przeciążeniu układu napędowego. W razie ich wystąpienia trzeba natychmiast zmienić bieg na niższy, podkreśla Auto Świat.

Jazda na niskich obrotach silnika może narażać na uszkodzenia przede wszystkim takie elementy samochodu jak:

dwumasowe koło zamachowe – które przy omawianym stylu jazdy może ulec awarii już po 20 tys. km, podczas gdy powinno pozostawać sprawne nawet do 200 tys. km;

skrzynia biegów – może tu dojść do szybszego zużycia łożysk;

silnik – jazda na niskich obrotach silnika może prowadzić do nadmiernego obciążenia układu korbowo-tłokowego, a w efekcie do szybkiego zużycia panewek.

Ponadto szczególną czujność wykazać powinni kierowcy diesli. W przypadku tych aut bowiem zbyt wolna jazda – zwłaszcza na krótkich odcinkach – prowadzi do szybkiego zużycia filtra cząstek stałych (DPF), a także układu SCR, który odpowiedzialny jest za dozowanie płynu AdBlue.

Częsta jazda na krótkich trasach na bardzo niskich obrotach może być też szkodliwa dla niektórych samochodów z silnikami benzynowymi. Może prowadzić do szybszego zużycia mechanicznego silnika.