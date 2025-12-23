Wygoda, lojalność i błyskawiczne benefity na co dzień

Dziś coraz więcej osób korzysta regularnie z aplikacji mobilnych, a dzięki nowej odsłonie aplikacji Circle K extra użytkownicy tankujący na stacjach sieci mają bezpośredni dostęp do aktualnych promocji i korzyści bez konieczności zbierania punktów, czy rozumienia zawiłych zasad i przeliczników.

Każde odwiedziny przybliżają użytkownika do kolejnego pakietu nagród niespodzianek, który pojawia się w aplikacji co każdą 5 wizytę. Użytkownik wybiera nagrodę samodzielnie. Nie trzeba się spieszyć, ponieważ na dokonanie wyboru nagrody w aplikacji jest 90 dni, a na jej odbiór na stacji kolejne 30 dni. Taki mechanizm gwarantuje wygodę i transparentność każdego dnia. Kierowcy w trakcie świątecznych podróży mogą, bez spełniania dodatkowych warunków, zatankować taniej paliwo, odebrać darmowe produkty np. kawę lub Hot-Doga czy skorzystać z atrakcyjnych rabatów w ramach bogatej oferty napojów i przekąsek. Wybór nagrody zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji klienta.

Lojalność Circle K wobec użytkowników programu koncentruje się na wsparciu codziennych wizyt na stacjach, nie zaś na oferowaniu wyłącznie okolicznościowych zniżek obwarowanych dodatkowymi warunkami. Dzięki temu klienci otrzymują nagrody i dodatkowe zniżki błyskawicznie przez cały rok.

Rabaty przy każdej wizycie na stacji

Dodatkowo w ramach odświeżonego programu lojalnościowego, użytkownicy zyskują tym lepsze korzyści, im częściej odwiedzają stacje Circle K. Każda wizyta – bez znaczenia, czy jest to tankowanie, zakupy w sklepie, czy korzystanie z myjni – przybliża użytkownika do kolejnego poziomu stałych rabatów na paliwo. Już po 4 wizycie użytkownik wchodzi na wyższy poziom rabatów, a po 14 wizycie osiąga najwyższy pułap. Wizyty są liczone w ciągu ostatnich 90 dni. Circle K oferuje indywidualny stały rabat, który działa już od pierwszej wizyty. Wystarczy dokonać rejestracji w programie na stacji lub poprzez aplikację, aby zniżka naliczała się automatycznie przy każdym tankowaniu już od pierwszego litra, bez jakichkolwiek limitów w ramach transakcji i bez ograniczeń co do liczby tankowań, czy dni tygodnia. A to jeszcze nie wszystko.

Jeszcze wyższe rabaty w okresie świąt – jak zyskać nawet 50 gr rabatu na litrze?

Już dziś (19 grudnia) wszyscy użytkownicy programu Circle K extra dostaną kolejny pakiet nagród do wyboru. Po otwarciu aplikacji będą mogli wybierać pomiędzy rabatem na paliwo aż do 50 gr/l , darmowym Hot-Dogiem, darmową kawą lub myjnią za jedyne 5 zł. Dzięki temu kierowcy mogą sami zadecydować, czy chcą zatankować taniej, czy posilić się ciepłym napojem lub ciepłą przekąską w trakcie podrózy. Mogą też odebrać dowolny program myjni samochodowej, co z pewnością bardzo się przyda w trakcie świąt i Nowego Roku. Oszczędności mogą być znaczące, a w przypadku wyboru najwyższego programu myjni mogą sięgać nawet 46 zł.

Bo lojalność to budowanie relacji, elastyczna oferta i odpowiadanie na potrzeby klientów każdego dnia

Circle K udowadnia, że program lojalnościowy to znacznie więcej niż okazjonalne rabaty. Sieć dokłada starań, aby regularne korzystanie z oferowanych przez nią usług odpowiednio nagradzać, bez względu na to, czy są to konkretne święta czy reszta roku. W ten sposób Circle K pragnie wspierać kierowców w trakcie wszystkich podróży, nie tylko tych długich świątecznych ale również tych krótkich, codziennych np. podczas szybkich zakupów czy dojazdu do pracy.

Regulamin programu i opis nowych funkcjonalności aplikacji dostępny jest na stronie: Program lojalnościowy Circle K extra – nagrody, wizyty i rabaty!

Materiał Partnera