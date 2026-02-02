Ponad 60% respondentów przyznaje, że doświadczyło lub było świadkiem nieprzyjemnych lub agresywnych zachowań, które miały miejsce w przestrzeni publicznej, w internecie, w trakcie podróży oraz w miejscu pracy.

Respondenci jasno wskazują również, jakie rozwiązania mogą realnie ograniczać skalę napięć i konfliktów. Najczęściej wymieniana jest większa reakcja otoczenia i świadków takich zdarzeń (56%), lepsze egzekwowanie obowiązujących zasad oraz jasne konsekwencje za niewłaściwe zachowania (43%), a także ułatwienie zgłaszania trudnych sytuacji (37%). Istotną rolę odgrywają również edukacja w zakresie empatii, komunikacji i przeciwdziałania przemocy oraz szkolenia uczące, jak reagować w trudnych momentach.

Tydzień Życzliwości jako element globalnych działań Circle K

Na te potrzeby odpowiada Tydzień Życzliwśoci - inicjatywa Circle K realizowana w ramach akcji Bądźmy Życzliwi w Polsce już po raz piąty, a jednocześnie będąca elementem globalnych działań firmy w obszarze bezpieczeństwa i przeciwdziałania nękaniu. Akcja prowadzona jest równolegle na wszystkich rynkach, na których działa Circle K i stanowi część długofalowej strategii firmy w zakresie budowania bezpiecznego, wspierającego środowiska pracy oraz odpowiedzialnych relacji z klientami.

Co ważne, w trakcie Kindness Week Circle K prowadzi działania skierowane zarówno do klientów, jak i pracowników – od kampanii komunikacyjnych po szkolenia z zakresu reagowania na trudne sytuacje, deeskalacji konfliktów i asertywnej komunikacji.

Partnerstwo na rzecz życzliwości – wspólne działanie ponad branżami

W Polsce inicjatywa została dodatkowo wzmocniona poprzez Partnerstwo na rzecz życzliwości, do którego dołączyły już Castorama Polska oraz Maxi ZOO. Jego celem jest wspólne działanie firm i organizacji z sektora handlu i usług na rzecz promowania kultury szacunku, poprawy jakości relacji z klientami oraz wzmacniania bezpieczeństwa pracowników.

Do partnerstwa na rzecz życzliwości mogą dołączyć firmy i organizacje, które chcą aktywnie angażować się w działania na rzecz poprawy standardów relacji międzyludzkich i budowania kultury szacunku. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.badzmyzyczliwi.pl.

