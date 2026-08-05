Strefy ograniczonej prędkości są wyznaczane w miejscach, w których szczególne znaczenie ma bezpieczeństwo pieszych, między innymi na osiedlach. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć ustawiania kolejnych znaków za każdym skrzyżowaniem.

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Czym różnią się znaki B-33 i B-43?

Znak B-33 to standardowe ograniczenie prędkości obowiązujące na określonym odcinku drogi. Najczęściej przestaje ono obowiązywać po minięciu skrzyżowania, znaku B-34 oznaczającego koniec ograniczenia albo innego wprowadzającego nowy limit.

Inaczej działa B-43. Wyznacza on całą strefę ograniczonej prędkości, dlatego wskazany limit obowiązuje na wszystkich znajdujących się w niej drogach. Co bardzo ważne, nie odwołują go kolejne skrzyżowania i to właśnie o tej zasadzie należy pamiętać. Kierowca może przyspieszyć dopiero po minięciu B-44 informującego o zakończeniu strefy ograniczonej prędkości. Jeżeli na znaku B-43 widnieje liczba 30, kierowca musi utrzymywać prędkość do 30 km/h, nawet gdy porusza się po obszarze zabudowanym, gdzie ogólny limit jest wyższy.

Mandat nawet do 5000 zł

Konsekwencje przekroczenia prędkości są takie same bez względu na to, czy ograniczenie wynika ze znaku B-33, czy B-43. Za jazdę o 16-20 km/h powyżej limitu grożą mandat w wysokości 200 zł i 3 punkty karne. Dwa razy więcej zapłacimy za przekroczenie prędkości o 26-30 km/h. W tym przypadku kara wyniesie 400 zł i 7 punktów karnych.

Najsurowsze konsekwencje grożą nam przy przekroczeniu prędkości o 71 km/h i więcej – wtedy musimy zapłacić nawet 2500 zł oraz przyjąć 15 punktów karnych. W przypadku recydywy, czyli ponownego popełnienia tego samego wykroczenia w ciągu 2 lat, maksymalna kara wynosi 5000 zł. Ponadto za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h kierowca może stracić prawo jazdy na trzy miesiące.