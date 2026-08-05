Znaki B-33 i B-43 wyglądają podobnie, ale wprowadzają różne zasady dotyczące ograniczenia prędkości
Strefy ograniczonej prędkości są wyznaczane w miejscach, w których szczególne znaczenie ma bezpieczeństwo pieszych, między innymi na osiedlach. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć ustawiania kolejnych znaków za każdym skrzyżowaniem.
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Znak B-33 to standardowe ograniczenie prędkości obowiązujące na określonym odcinku drogi. Najczęściej przestaje ono obowiązywać po minięciu skrzyżowania, znaku B-34 oznaczającego koniec ograniczenia albo innego wprowadzającego nowy limit.
Inaczej działa B-43. Wyznacza on całą strefę ograniczonej prędkości, dlatego wskazany limit obowiązuje na wszystkich znajdujących się w niej drogach. Co bardzo ważne, nie odwołują go kolejne skrzyżowania i to właśnie o tej zasadzie należy pamiętać. Kierowca może przyspieszyć dopiero po minięciu B-44 informującego o zakończeniu strefy ograniczonej prędkości. Jeżeli na znaku B-43 widnieje liczba 30, kierowca musi utrzymywać prędkość do 30 km/h, nawet gdy porusza się po obszarze zabudowanym, gdzie ogólny limit jest wyższy.
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Konsekwencje przekroczenia prędkości są takie same bez względu na to, czy ograniczenie wynika ze znaku B-33, czy B-43. Za jazdę o 16-20 km/h powyżej limitu grożą mandat w wysokości 200 zł i 3 punkty karne. Dwa razy więcej zapłacimy za przekroczenie prędkości o 26-30 km/h. W tym przypadku kara wyniesie 400 zł i 7 punktów karnych.
Najsurowsze konsekwencje grożą nam przy przekroczeniu prędkości o 71 km/h i więcej – wtedy musimy zapłacić nawet 2500 zł oraz przyjąć 15 punktów karnych. W przypadku recydywy, czyli ponownego popełnienia tego samego wykroczenia w ciągu 2 lat, maksymalna kara wynosi 5000 zł. Ponadto za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h kierowca może stracić prawo jazdy na trzy miesiące.
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