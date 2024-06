Romet to polska firma rodzinna, która należy do grona największych producentów rowerów w Europie, które produkowane są w zautomatyzowanej fabryce w Podgrodziu koło Dębicy. Dzięki dofinansowaniu NCBiR zaplanowane i realizowane inwestycje mają pozwolić na przyspieszenie wprowadzania innowacji. Na Podkarpaciu produkowane są m.in ramy i obręcze do rowerów. Według Rometu jest to jedna z najnowocześniejszych i najbardziej zautomatyzowanych fabryk tego typu w Europie. Polska firma chce się rozwinąć zwłaszcza w kierunku oferty rowerów elektrycznych. To centralny punkt strategii i wizji właściciela Wiesława Grzyba.

Reklama

Czytaj więcej Dwa Kółka Co dziesiąty rower wyprodukowany w Europie powstał w Polsce Rynek rowerów elektrycznych w Polsce w ostatnich latach dynamicznie się rozwija. Mimo to nasycenie rynku to 2,5-3 proc. Daje to ogromną przestrzeń do zagospodarowania, a impulsem do rozwoju branży byłyby dopłaty do e-bików.

Dofinansowania z NCBiR o wartości 100 milionów złotych pozwoli na przeprowadzenie innowacji w fabryce, a firma chce wprowadzić nowy standard w branży, którym będzie produkt łatwy w utrzymaniu, naprawie i modernizacji. Romet chce zaoferować modułową konstrukcję, dzięki której użytkownik będzie mógł w łatwy sposób zmienić rower tradycyjny w elektryczny już po jego zakupie. Użytkownik nie będzie musiał podejmować ostatecznej decyzji ani angażować znacznych środków przy zakupie, bo modernizację i rozbudowę roweru lub zmianę jego funkcji będzie mógł przeprowadzić w późniejszym czasie, gdy będzie tego potrzebował.

Klient będzie mógł sam przerobić rower Rometu na elektryczny

Polska marka tworzy nowatorską litowo-jonową baterię modułową, co oznacza, że klient będzie miał możliwość nawet dwukrotnie zwiększyć jej pojemność, a zatem wydłużyć zasięg wspomagania elektrycznego roweru według swoich indywidualnych potrzeb. Bateria składająca się z jednego, dwóch lub trzech modułów będzie oferować od 400 do 1200 Wh. Żywotność baterii również ulegnie wydłużeniu a ogniwa będą nadawały się do recyklingu w 80 proc.