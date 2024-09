Toyoty z napędem plug-in, czyli hybrydy ładowane z gniazdka, łączą zalety aut elektrycznych z wszechstronnością klasycznej hybrydy. Co to oznacza? Że w jednym aucie mamy zarówno napęd elektryczny, jak i hybrydowy. Oprócz silnika spalinowego i mocnego silnika elektrycznego hybrydy plug-in mają wydajne baterie, która umożliwiają jazdę wyłącznie na prądzie przez długie kilometry.

W przypadku Toyoty C-HR Plug-in Hybrid to nawet 66 km na prądzie w cyklu mieszanym WLTP, a Toyoty RAV4 Plug-in Hybrid 75 km. W mieście jednak taki napęd może pokonać blisko 100 km bez żadnych emisji. Hybrydy plug-in Toyoty mają jednak jeszcze jedną unikalną cechę. Nawet gdy wyczerpiemy całą energię z baterii lub jej nie naładujemy, nadal będziemy mogli korzystać z takich samych osiągów, takiej samej dynamiki i mocy, jak z pełnym akumulatorem trakcyjnym. Dlaczego? Bo po wyczerpaniu energii, auta przełączają się w tryb hybrydowy i zachowują się jak klasyczne hybrydy – silnik elektryczny wspomaga silnik spalinowy, a w trakcie hamowania odzyskiwana jest energia. A to przekłada się na niskie średnie zużycie paliwa.

Mat. Partnera

Dwa modele, dwa napędy

W salonach marki w całej Polsce można teraz zamówić Toyoty Plug-in Hybrid w obniżonych cenach. Toyota C-HR Plug-in Hybrid kosztuje już od 168 900 zł, a większy RAV4 Plug-in Hybrid dostępny jest z rabatem do 21 700 zł.

Oba modele oprócz wydajnego napędu i dużych akumulatorów trakcyjnych w standardzie wyposażone są w dwa kable niezbędne do ładowania, dzięki czemu od razu można korzystać z pełni możliwości auta. Pierwszy to 6-metrowy kabel umożliwiający naładowanie auta z gniazdka elektrycznego z mocą maksymalną 2,3 kW, drugi to 7,5-metrowy kabel obsługujący moc do 22 kW, który można podłączyć do wallboxa lub publicznej stacji ładowania. Finansując zakup auta w KINTO One, za niewielką dopłatą można także dokupić ładowarkę Toyota HomeCharge 7,4 kW (bez kabla). Przy trzyletniej umowie z 10-procentową wpłatą własną miesięczny koszt to 86 zł netto.

Mat. Partnera

223 KM, czyli najszybszy C-HR w historii

Hybryda plug-in w Toyocie C-HR ma 223 KM mocy, co pozwala rozpędzić auto od 0 do 100 km/h w 7,4 s. To nie tylko najszybsza odmiana Toyoty C-HR w historii, ale także najbardziej ekonomiczna. Dzięki zastosowaniu wydajnej baterii litowo-jonowej o pojemności 13,6 kWh auto jest w stanie pokonać nawet 66 km na prądzie w cyklu mieszanym WLTP, a w mieście zasięg wzrasta do około 100 km. Średnie zużycie paliwa wynosi od 0,8 l/100 km.

Model objęty jest teraz rabatem w wysokości 12 tys. zł. Bestsellerowy crossover z najmocniejszym i najwydajniejszym napędem dostępny jest w sześciu wersjach wyposażenia, a cennik otwiera bazowa odmiana Comfort Plus (od 168 900 zł). Standardem w tej wersją są m.in. 17-calowe felgi aluminiowe, podgrzewane fotele przednie, inteligentny kluczyk, 12,3-calowy wirtualny kokpit, system multimedialny Toyota Smart Connect z 8-calowym wyświetlaczem oraz nawigacją Connected i 4-letnim pakietem transmisji danych, oraz rozbudowane systemy bezpieczeństwa czynnego Toyota T-MATE.

Auto w pozostałych wersjach wyposażenia — Style, Executive, GR SPORT oraz w dostępnych do końca 2024 roku limitowanych odmianach Executive Premiere Edition i GR SPORT Premiere Edition także ma obniżone o 12 tys. zł. ceny. Oprócz atrakcyjnego rabatu Toyota przygotowała także promocyjne formy finansowania. To Kredyt Toyota Easy GR (RRSO 4,93%), Leasing 103,99% + GAP, a także z Leasingu KINTO One z niskimi miesięcznymi ratami.

Mat. Partnera

6 sekund do setki

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid to największe auto marki z napędem PHEV i zarazem najmocniejsze. Sercem hybrydowego układu jest tutaj 2,5-litrowy, benzynowy silnik Hybrid Dynamic Force, generuje moc łącznie 306 KM, co pozwala rozpędzić samochód od 0 do 100 km/h w zaledwie 6 sekund. Samochód jest standardowo wyposażone w inteligentny, elektryczny napęd na wszystkie koła AWD-i. Duży, litowo-jonowy akumulator o pojemności 18,1 kWh umożliwia jazdę w bezemisyjnym trybie EV na dystansie do 75 km wg WLTP. W mieście Toyota RAV4 Plug-in Hybrid może pokonać blisko 100 km bez żadnych emisji.

We wszystkich wersjach Toyoty RAV4 Plug-in Hybrid– Dynamic, Selection, Style oraz GR SPORT, dostępny jest Ekobonus obniżający cenę auta. Auto w wersji Dynamic kosztuje od 238 200 zł, a najwięcej można zyskać, zamawiając samochód w wariantach Style i GR SPORT. Tu rabat wynosi 21,7 tys. zł.

W wersji Style (od 263 300 zł) RAV4 Plug-in Hybrid ma tapicerkę ze skóry naturalnej, sterowany elektrycznie dach panoramiczny z funkcją otwierania i uchylania, pamięć ustawień fotela kierowcy, wentylowane fotele przednie, elektryczną regulację położenia fotela pasażera (bez regulacji wysokości) oraz wyświetlacz projekcyjny na przedniej szybie (HUD).

Mat. Partnera

W drodze do przyszłości

Najwyższa wersja wyposażenia GR SPORT kosztuje teraz 276 200 zł i wyróżnia się na tle pozostałych odmian sportową stylistyką i lepszymi właściwościami jezdnymi. Wszystko za sprawą sztywniejszych sprężyn i amortyzatorów. Względem wersji Style jest dodatkowo wyposażona w tapicerkę GR SPORT (zamsz syntetyczny i skóra syntetyczna), 19-calowe felgi aluminiowe GR SPORT czy system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z automatycznym hamowaniem (RCTAB).

Hybrydy Toyoty wiele lat temu zrewolucjonizowały motoryzacyjny świat. Dzisiaj mówiąc hybryda, myślimy Toyota. Teraz przyszła pora na kolejny krok w stronę elektromobilności. Pomostem między autami spalinowymi i eklektycznymi jest technologia PHEV, czyli hybryda ładowana z gniazda. Toyota i na tym polu pozostawia konkurencję daleko w tyle. Dzięki doświadczeniu zbieranemu przez lata i akumulatorom trakcyjnym opracowała napęd, który z jednej strony jest bezemisyjny, z drugiej wydajny, nawet gdy wyczerpiemy całą zmagazynowaną w nich energię.

Mat. Partnera

Materiał Promocyjny