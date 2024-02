Zanim przejdziemy do zalet, jakie wiążą się z wdrożeniem Shell API, wyjaśnijmy, czym jest samo API, z którym możemy spotkać się coraz częściej. API (Interfejs Programowania Aplikacji) to rodzaj interfejsu stanowiącego połączenie między różnymi systemami, takimi jak strona internetowa, aplikacja mobilna i program do zarządzania flotą. Najczęściej kojarzy się z bankowością elektroniczną, ale nie jest to jego jedyne zastosowanie – umożliwia na przykład integrację usługi kart paliwowych.

Więcej o Shell API: https://www.shell.pl/klienci-biznesowi/karta-paliwowa/uslugi-digital-i-bezpieczenstwo/shell-api.html

Lepsze zarządzanie flotą pojazdów dzięki zaawansowanym rozwiązaniom Shell API

Stawiając na API, firma otwiera się na zupełnie nowe możliwości w zakresie monitoringu i zarządzania flotą. Narzędzia do kontroli pojazdów wchodzących w skład floty stosuje się od dawna, jednak technologia API pozwala na znacznie więcej niż rozwiązania stosowane do tej pory. Połączenie systemów lub aplikacji do zarządzania flotą z danymi kart paliwowych Shell pozwala w pełny wykorzystać dane on-line i dowolnie konfigurować raporty i alerty. Przykładowo, Shell API umożliwia kontrolę stanu zużycia paliwa, lokalizacji poszczególnych pojazdów i historii zakupów dokonywanych za pomocą kart paliwowych w czasie rzeczywistym. Pozwala szybko zareagować w sytuacji, gdy w systemie pojawią się niepokojące dane. Dzięki niemu można również lepiej planować trasy i sprawniej zorganizować pomoc drogową, gdyby doszło do awarii. System pozwala zarządzać masową dużą ilością kart jednocześnie nakładając czasowe limity, które automatycznie mogą być zdejmowane. Dzięki połączeniu API można zamawiać i blokować jednocześnie nawet 50 kart, co znacznie wpływa na ograniczenie obowiązków administracyjnych zarządcy floty.

Optymalizacja kosztów i procesów dzięki wykorzystaniu kart paliwowych

Shell Card to jedna z chętniej wybieranych kart paliwowych na rynku. Jej posiadacze mają dostęp do bardzo atrakcyjnych cen na paliwo na stacjach Shell. Oprócz tego karty paliwowe pozwalają na monitorowanie transakcji i analizę danych. Patrząc na kartę flotową Shell Card z tej perspektywy, można zauważyć, że będzie przydatnym narzędziem do minimalizowania zbędnych wydatków i optymalizacji kosztów związanych z zakupem paliwa. Integracja usługi kart paliwowych pozwala również na to, by faktury za paliwo od razu trafiały do firmy, przez co usprawnia ich księgowanie. Co ważne, stacje paliwowe Shell znajdują się w całej Europie, więc łatwo znaleźć taką, która będzie na lub w okolicy trasy. W Polsce z kartą paliwową Shell Card można zatankować paliwo na blisko 1300 stacjach paliw Shell i partnerskich w Polsce i ponad 38 tys. za granicą.

Kontrola zużycia paliwa dzięki nowym możliwościom Shell API

Jak wiemy, Shell API pozwala na stałą kontrolę zużycia paliwa. Do każdego pojazdu bądź kierowcy przypisana jest inna karta. Dane napływają więc niezależnie i łatwo analizować je jednostkowo. Ponadto każda karta może mieć inny limit, do jakiego da się robić zakupy. Można ograniczać produkty, wprowadzać limity kwotowe, ilościowe czy czasowe.

Manager może śledzić, ile paliwa zużywają poszczególni kierowcy, na jakich odcinkach i jak często dokonują zakupów na stacjach paliwowych. Na tej podstawie jest w stanie zaobserwować, czy styl jazdy poszczególnych osób jest ekonomiczny. Przy zbyt dużym zużyciu warto zastanowić się, jak je zmniejszyć i np. przygotować szkolenia dla kierowców.

Podsumowanie

Karty paliwowe są narzędziami stosowanymi od lat w firmach posiadających flotę pojazdów. Dzięki rozwojowi technologii API, zarządzanie kartami paliwowymi stało się jeszcze wygodniejsze i pozwala zwiększyć efektywność przedsiębiorstwa. Jednym z rozwiązań w tej kategorii jest Shell API. Karty flotowe to nie tylko atrakcyjne rabaty na paliwo, ale i szereg innych udogodnień, stąd to właśnie one cieszą się tak dużą popularnością wśród właścicieli firm.

Materiał Promocyjny