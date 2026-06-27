Nowy ośrodek, który został otwarty 26 czerwca 2026 r., będzie odpowiadał za rozwój aplikacji, infrastruktury chmurowej oraz rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa. W praktyce oznacza to pracę nad technologicznym zapleczem samochodów Toyoty i Lexusa w Europie.

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Toyota Digital Hub Foto: Materiały prasowe

Toyota Digital Hub we Wrocławiu. 200 specjalistów od cyfrowej motoryzacji

W otwarciu centrum wzięli udział m.in. Michał Jaros, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, oraz Shinichi Yasui, Executive Vice President Toyota Motor Europe. Podczas ceremonii podpisano umowę o pomocy publicznej na tworzenie miejsc pracy w obszarze badań i rozwoju usług informatycznych. Wsparcie realizowane jest w ramach Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030.

Toyota Digital Hub ma docelowo zatrudniać około 200 inżynierów. Ich zadaniem będzie m.in. rozwój aplikacji MyToyota oraz Lexus Link+, z których korzysta blisko 2 mln Europejczyków. Coraz więcej funkcji samochodu działa dziś dzięki oprogramowaniu, a producenci rywalizują nie tylko osiągami i zużyciem paliwa, lecz także jakością usług cyfrowych, szybkością aktualizacji i bezpieczeństwem danych.

Toyota Digital Hub Foto: Materiały prasowe

Chmura, aplikacje i cyberbezpieczeństwo

Zespół Toyoty we Wrocławiu ma też wspierać obszar cyberbezpieczeństwa, który w erze aut stale połączonych z siecią staje się jednym z podstawowych warunków zaufania do marki.

Nowe centrum nie jest pierwszą inwestycją Toyoty we Wrocławiu. Od 2015 r. działa tu Centrum Usług Wspólnych, które świadczy usługi finansowo-księgowe oraz zapewnia audyt wewnętrzny dla europejskich jednostek koncernu.

Toyota Central Europe z siedzibą w Warszawie prowadzi sprzedaż i dystrybucję modeli Toyoty i Lexusa w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. W Polsce koncern ma także dwie fabryki – w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach. Zatrudniają one łącznie 2900 pracowników i dostarczają nowoczesne napędy hybrydowe do samochodów Toyoty produkowanych w Europie.