Pierwsze elektryczne Ferrari ma nazwę i wnętrze inspirowane produktami Apple'a.

Ferrari odsłania wnętrze pierwszego elektrycznego modelu, które stworzyło z pomocą byłego szefa designu firmy Apple. Ferrari Luce ma symbolizować technologiczny przełom, ale paradoksalnie najbardziej wyróżnia się odejściem od ekranów dotykowych i powrotem do mechanicznych przełączników, pokręteł oraz klasycznej logiki obsługi.

Publikacja: 09.02.2026 17:56

Ferrari Luce

Ferrari Luce

Foto: Materiały prasowe

Szczepan Mroczek

Prezentacja odbyła się w San Francisco. Ferrari przedstawiło tam kluczowe elementy architektury wnętrza oraz interfejsu użytkownika, opracowane we współpracy z kolektywem projektowym LoveFrom. Studio, założone przez Sir Jony’ego Ive’a, byłego szefa designu firmy Apple i Marca Newsona, współpracuje z Ferrari od pięciu lat przy projektowaniu nowego modelu.

Benedetto Vigna, John Elkann, Flavio Manzoni, Jony Ive, Marc Newson

Benedetto Vigna, John Elkann, Flavio Manzoni, Jony Ive, Marc Newson

Foto: Materiały prasowe

Luce jako symbol zmiany w gamie Ferrari

Nazwa „Luce” pochodzi z języka włoskiego i oznacza „światło”. Według Ferrari stanowi ona element nowej strategii nazewniczej, zarezerwowanej dla modeli wprowadzających istotne zmiany w ofercie marki. Producent podkreśla, że w tym przypadku elektryfikacja jest rozwiązaniem technologicznym, a nie celem samym w sobie.

Ferrari Luce

Ferrari Luce

Foto: Materiały prasowe

Minimalistyczna architektura wnętrza i spójny interfejs

Wnętrze Ferrari Luce zaprojektowano jako jednolitą przestrzeń, z uproszczoną strukturą i wyraźnym podziałem funkcjonalnym. Kluczowe elementy – zestaw wskaźników, panel sterowania oraz konsola środkowa – zostały zaprojektowane jako niezależne moduły, skupione wokół relacji między elementami sterującymi a wyświetlanymi informacjami.

Hardware i software rozwijano równolegle, aby zachowanie fizycznych elementów sterujących było spójne z działaniem interfejsu cyfrowego. Projektanci ograniczyli liczbę funkcji do tych uznanych za niezbędne z punktu widzenia prowadzenia pojazdu.

Ferrari Luce

Ferrari Luce

Foto: Materiały prasowe

Koniec dominacji ekranów dotykowych

Pamiętam prezentację SF90 Stradale, pierwszego modelu Ferrari, w którym przycisk do uruchamiania silnika był dotykowy. Rozmawialiśmy z inżynierami o tym, że dotykowe przyciski na kierownicy nie są najlepszym rozwiązaniem w samochodach na co dzień, nie mówiąc już o autach sportowych. Widzieliśmy pełne zrozumienie w oczach ludzi z Ferrari. Był to 2019 r.. Dziś widać, ile czasu zajmuje firmie, nawet tak elitarnej jak Ferrari, odwrócenie trendu. Z wielką satysfakcją spoglądam dziś na wnętrze najnowszego modelu, który powraca do mechanicznych przycisków, przełączników i pokręteł. Rozwiązanie to stoi w kontrze do dominującego w segmencie samochodów elektrycznych trendu opierania obsługi niemal wyłącznie na ekranach dotykowych. Producent wskazuje, że fizyczne elementy sterujące umożliwiają obsługę bez odrywania wzroku od drogi.

Kierownica ma uproszczoną, trójramienną konstrukcję, inspirowaną historycznymi rozwiązaniami stosowanymi w Ferrari w latach 50. i 60. Wykonana jest z aluminium pochodzącego w całości z recyklingu. Cała konstrukcja składa się z 19 elementów obrabianych metodą CNC i jest lżejsza od standardowych kierownic stosowanych dotychczas przez markę.

Ferrari Luce

Ferrari Luce

Foto: Materiały prasowe

Warstwowy zestaw wskaźników OLED

Zestaw wskaźników zamontowano na kolumnie kierownicy, dzięki czemu porusza się on razem z nią. Jest to pierwsze takie rozwiązanie w seryjnym Ferrari. Konstrukcja wykorzystuje dwa nakładające się panele OLED, opracowane we współpracy z inżynierami Samsung Display. Wycięcia w górnym panelu pozwalają na prezentację informacji z drugiego ekranu, tworząc efekt warstwowy. Grafika interfejsu inspirowana jest klasycznymi zegarami Veglia i Jaeger z połowy XX wieku. Celem projektantów była możliwość odczytu informacji „jednym spojrzeniem”.

Ferrari Luce

Ferrari Luce

Foto: Materiały prasowe

Premiera rozłożona na etapy

Technologię napędową Ferrari Luce zaprezentowano po raz pierwszy w październiku 2025 r. w nowym obiekcie e-building w Maranello. Prezentacja wnętrza i interfejsu stanowi drugi etap komunikacji modelu. Ostateczna premiera nadwozia zaplanowana jest na maj 2026 r. we Włoszech.

