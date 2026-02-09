Prezentacja odbyła się w San Francisco. Ferrari przedstawiło tam kluczowe elementy architektury wnętrza oraz interfejsu użytkownika, opracowane we współpracy z kolektywem projektowym LoveFrom. Studio, założone przez Sir Jony’ego Ive’a, byłego szefa designu firmy Apple i Marca Newsona, współpracuje z Ferrari od pięciu lat przy projektowaniu nowego modelu.

Benedetto Vigna, John Elkann, Flavio Manzoni, Jony Ive, Marc Newson Foto: Materiały prasowe

Luce jako symbol zmiany w gamie Ferrari

Nazwa „Luce” pochodzi z języka włoskiego i oznacza „światło”. Według Ferrari stanowi ona element nowej strategii nazewniczej, zarezerwowanej dla modeli wprowadzających istotne zmiany w ofercie marki. Producent podkreśla, że w tym przypadku elektryfikacja jest rozwiązaniem technologicznym, a nie celem samym w sobie.

Ferrari Luce Foto: Materiały prasowe

Minimalistyczna architektura wnętrza i spójny interfejs

Wnętrze Ferrari Luce zaprojektowano jako jednolitą przestrzeń, z uproszczoną strukturą i wyraźnym podziałem funkcjonalnym. Kluczowe elementy – zestaw wskaźników, panel sterowania oraz konsola środkowa – zostały zaprojektowane jako niezależne moduły, skupione wokół relacji między elementami sterującymi a wyświetlanymi informacjami.