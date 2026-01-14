Aktualizacja: 15.01.2026 08:59 Publikacja: 14.01.2026 15:41
WSA rozpatruje cztery skargi na uchwałę o SCT: wojewody małopolskiego, byłego ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, radnego miejskiego Wieliczki Bartłomieja Krzycha oraz gminy Skawina.
Foto: PAP/Łukasz Gągulski
Najważniejsze rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie dotyczyło zapisów uprzywilejowujących osoby zameldowane w Krakowie. Zdaniem sądu, nie można różnicować prawa wjazdu do SCT na podstawie meldunku, który ma charakter wyłącznie administracyjny i nie przesądza o faktycznym związku danej osoby z miastem. WSA uznał, że mieszkańcem gminy jest ten, kto rzeczywiście w niej mieszka, niezależnie od formalnego wpisu w rejestrze. Rada Miasta będzie musiała zmienić ten zapis, opierając go na kryterium faktycznego zamieszkiwania.
Sąd zakwestionował również ograniczenie zwolnień z zasad SCT wyłącznie do osób korzystających z publicznej opieki zdrowotnej. W ocenie składu orzekającego nie ma racjonalnych podstaw, by pacjenci leczący się prywatnie byli traktowani gorzej niż osoby korzystające ze świadczeń finansowanych przez NFZ. WSA wskazał, że prywatne placówki medyczne również udzielają pełnoprawnych świadczeń zdrowotnych, a kwestie potwierdzania wizyt czy ochrony danych mogą być rozwiązane organizacyjnie.
Czytaj więcej
Strefa czystego transportu w stolicy działa już od półtora roku. Kraków właśnie uruchomił swoją,...
Jednocześnie sąd nie podważył samej idei ani mechanizmu funkcjonowania Strefy Czystego Transportu. W mocy pozostają jej granice, normy emisji spalin, system opłat dla kierowców spoza Krakowa oraz prawo miasta do wprowadzenia takich regulacji w trosce o zdrowie mieszkańców i osób przyjezdnych. WSA podkreślił, że Rada Miasta działała w granicach ustawowego upoważnienia.
Do czasu ewentualnego prawomocnego rozstrzygnięcia sądu uchwała pozostaje w mocy, choć jej najbardziej kontrowersyjne zapisy muszą zostać zmienione. Wyrok nie jest prawomocny i może zostać zaskarżony do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Niesatysfakcjonujące zainteresowanie klientów nowym elektrycznym Macanem zmusiło Porsche do zmiany strategii. Ma...
Gordon Murray Automotive ogłosiło pozyskanie strategicznej inwestycji o wartości 120 milionów dolarów od Halo Ca...
Rok 2026 zapowiada się jako jeden z najważniejszych momentów dla współczesnej motoryzacji. Na rynek wejdą długo...
Po ponad pół wieku oczekiwania autostrada D1 stała się faktem. W grudniu 2025 roku otwarty został ostatni, 10-ki...
Choć nigdy nim nie było wygląda jak Ferrari, grało Ferrari i zapisało się w historii telewizji jako Ferrari. Jed...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas