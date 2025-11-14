Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są aktualne stawki opłat za przejazd autostradą A4 i dlaczego uległy zmianie?

Jaka jest przyczyna rekordowej zaliczki na poczet dywidendy wypłacanej przez Stalexport Autost

Jakie są przyszłe plany dotyczące zarządzania odcinkiem autostrady A4 po wygaśnięciu aktualnej koncesji?

Kto jest głównym akcjonariuszem Stalexport Autostrady i jaki jest jego udział w rynku globalnym?

Zgodnie z uchwałą zarządu, potwierdzoną przez radę nadzorczą spółki, wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy nastąpi w okresie od 22 do 31 grudnia 2025 r. Kwota 112,9 mln zł stanowi jedną z najwyższych zaliczek w historii spółki. Stalexport Autostrada Małopolska to spółka w 100 proc. kontrolowana przez Stalexport Autostrady S.A., której głównym akcjonariuszem z 61,2 proc. udziałów jest włoski holding infrastrukturalny Mundys S.p.A. (dawniej Atlantia). Grupa Mundys zarządza siecią około 9400 km płatnych autostrad w 24 krajach świata, w tym we Włoszech, Hiszpanii, Francji, Meksyku, Brazylii i Chile.

Reklama Reklama

Decyzja o wypłacie tak wysokiej zaliczki opiera się na solidnym fundamencie finansowym. Według szacunkowych danych za trzy kwartały 2025 roku, Grupa Stalexport Autostrady wypracowała zysk netto na poziomie 119,4 mln zł. Wprawdzie to wynik niższy o około 12 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (136,2 mln zł), ale należy go rozpatrywać w kontekście intensywnych prac remontowych prowadzonych na autostradzie. W pierwszym półroczu 2025 r. grupa osiągnęła przychody operacyjne w wysokości 306,9 mln zł, co oznacza wzrost o prawie 11 proc. rok do roku. Głównym motorem wzrostu były przychody z poboru opłat za przejazd, które wzrosły o 29,6 mln zł dzięki zwiększonemu natężeniu ruchu i podwyżkom opłat wprowadzonym w kwietniu 2025 roku.

Należy wskazać, że średnie dobowe natężenie ruchu na zarządzanym przez spółkę 60-kilometrowym odcinku autostrady systematycznie rośnie. W pierwszym kwartale 2025 roku wynosiło 46,2 tysiąca pojazdów na dobę (wzrost o 4,4 proc. r/r), a w całym pierwszym półroczu osiągnęło poziom 48,8 tysiąca pojazdów dziennie (wzrost o 5,2 proc. r/r). Od 1 kwietnia 2025 roku obowiązują nowe stawki opłat za przejazd: samochody osobowe płacą obecnie 16 zł (wzrost o 1 zł), natomiast pojazdy ciężarowe 49 zł (wzrost o 3 zł). Podwyżki te, jak tłumaczyła spółka, mają rekompensować kumulację remontów i inwestycji, które muszą zostać zrealizowane przed wygaśnięciem koncesji.