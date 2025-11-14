Reklama
Przejazd autostradą A4 coraz droższy, a dywidendy rosną do rekordowych poziomów

Zarząd Stalexport Autostrada Małopolska, koncesjonariusza płatnego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków, zdecydował o wypłacie rekordowej zaliczki na poczet dywidendy za rok 2025 w wysokości 112,9 mln złotych. Środki pochodzą z kapitału rezerwowego spółki i trafią do akcjonariuszy jeszcze przed końcem roku.

Publikacja: 14.11.2025 08:36

Zarząd Stalexport Autostrada Małopolska zdecydował o wypłacie rekordowej zaliczki na poczet dywidend

Zarząd Stalexport Autostrada Małopolska zdecydował o wypłacie rekordowej zaliczki na poczet dywidendy za rok 2025

Foto: mat. prasowe

Aleksander Mróz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są aktualne stawki opłat za przejazd autostradą A4 i dlaczego uległy zmianie?
  • Jaka jest przyczyna rekordowej zaliczki na poczet dywidendy wypłacanej przez Stalexport Autost
  • Jakie są przyszłe plany dotyczące zarządzania odcinkiem autostrady A4 po wygaśnięciu aktualnej koncesji?
  • Kto jest głównym akcjonariuszem Stalexport Autostrady i jaki jest jego udział w rynku globalnym?

Zgodnie z uchwałą zarządu, potwierdzoną przez radę nadzorczą spółki, wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy nastąpi w okresie od 22 do 31 grudnia 2025 r. Kwota 112,9 mln zł stanowi jedną z najwyższych zaliczek w historii spółki. Stalexport Autostrada Małopolska to spółka w 100 proc. kontrolowana przez Stalexport Autostrady S.A., której głównym akcjonariuszem z 61,2 proc. udziałów jest włoski holding infrastrukturalny Mundys S.p.A. (dawniej Atlantia). Grupa Mundys zarządza siecią około 9400 km płatnych autostrad w 24 krajach świata, w tym we Włoszech, Hiszpanii, Francji, Meksyku, Brazylii i Chile.

Decyzja o wypłacie tak wysokiej zaliczki opiera się na solidnym fundamencie finansowym. Według szacunkowych danych za trzy kwartały 2025 roku, Grupa Stalexport Autostrady wypracowała zysk netto na poziomie 119,4 mln zł. Wprawdzie to wynik niższy o około 12 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (136,2 mln zł), ale należy go rozpatrywać w kontekście intensywnych prac remontowych prowadzonych na autostradzie. W pierwszym półroczu 2025 r. grupa osiągnęła przychody operacyjne w wysokości 306,9 mln zł, co oznacza wzrost o prawie 11 proc. rok do roku. Głównym motorem wzrostu były przychody z poboru opłat za przejazd, które wzrosły o 29,6 mln zł dzięki zwiększonemu natężeniu ruchu i podwyżkom opłat wprowadzonym w kwietniu 2025 roku.

Należy wskazać, że średnie dobowe natężenie ruchu na zarządzanym przez spółkę 60-kilometrowym odcinku autostrady systematycznie rośnie. W pierwszym kwartale 2025 roku wynosiło 46,2 tysiąca pojazdów na dobę (wzrost o 4,4 proc. r/r), a w całym pierwszym półroczu osiągnęło poziom 48,8 tysiąca pojazdów dziennie (wzrost o 5,2 proc. r/r). Od 1 kwietnia 2025 roku obowiązują nowe stawki opłat za przejazd: samochody osobowe płacą obecnie 16 zł (wzrost o 1 zł), natomiast pojazdy ciężarowe 49 zł (wzrost o 3 zł). Podwyżki te, jak tłumaczyła spółka, mają rekompensować kumulację remontów i inwestycji, które muszą zostać zrealizowane przed wygaśnięciem koncesji.

Bardzo hojne wypłaty

Stalexport Autostrady konsekwentnie realizuje politykę dzielenia się zyskami z akcjonariuszami. W marcu 2025 roku zarząd spółki matki zarekomendował wypłatę dywidendy z zysku za 2024 r. w wysokości 155,8 mln zł, co daje 0,63 zł na akcję. Przy ówczesnym kursie oznaczało to stopę dywidendy na poziomie blisko 19 proc. Dla porównania, w 2024 r. akcjonariusze otrzymali łącznie 177,9 mln zł (w tym 126,7 mln zł dywidendy i 51,1 mln zł zaliczki), a rok wcześniej 70,5 mln złotych.

Kluczowym czynnikiem wpływającym na strategię spółki jest zbliżający się termin wygaśnięcia 30-letniej koncesji na zarządzanie autostradą A4 Katowice-Kraków, który przypada w marcu 2027 roku. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak jednoznacznie zapowiedział, że resort nie planuje przedłużenia umowy koncesyjnej, a zarządzanie tym odcinkiem przejmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W związku z tym spółka intensyfikuje działania inwestycyjne i remontowe. W 2025 r. na inwestycje przeznaczono 69,2 mln zł, w tym ponad 28 mln na modernizację i odwodnienie autostrady. Dodatkowo, na prace utrzymaniowe zaplanowano prawie 208 mln zł. Spółka realizuje m.in. budowę nowego Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) Grojec oraz przebudowę systemów odwodnienia.

CZY WIESZ, ŻE…
- Stawka za przejazd A4 Katowice–Kraków wzrosła już 29 razy od uruchomienia odcinka.
- Włoski holding Mundys kontroluje 61,2 proc. Stalexportu — i na całym świecie zarządza aż 9400 km płatnych autostrad.
- Zaliczka dywidendy za 2025 r. (112,9 mln zł) to prawie tyle, ile spółka wydała w całym roku na inwestycje i utrzymanie.
- Koncesja na A4 wygasa w marcu 2027 r. – i rząd oficjalnie zapowiedział, że NIE zamierza jej przedłużyć.
- W 2024 r. wypłaty dla akcjonariuszy wyniosły łącznie niemal 178 mln zł – niemal tyle, ile roczne utrzymanie niektórych odcinków autostrad państwowych.

Zgodnie z uchwałą zarządu, potwierdzoną przez radę nadzorczą spółki, wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy nastąpi w okresie od 22 do 31 grudnia 2025 r. Kwota 112,9 mln zł stanowi jedną z najwyższych zaliczek w historii spółki. Stalexport Autostrada Małopolska to spółka w 100 proc. kontrolowana przez Stalexport Autostrady S.A., której głównym akcjonariuszem z 61,2 proc. udziałów jest włoski holding infrastrukturalny Mundys S.p.A. (dawniej Atlantia). Grupa Mundys zarządza siecią około 9400 km płatnych autostrad w 24 krajach świata, w tym we Włoszech, Hiszpanii, Francji, Meksyku, Brazylii i Chile.

