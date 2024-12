Polak spowodował armagedon w Niemczech. 19 osób rannych, 50 zniszczonych aut

30-letni kierowca ciężarówki z Polski doprowadził do chaosu na niemieckiej autostradzie. Został aresztowany w po tym jak doprowadził do serii wypadków taranując 50 samochodów. Na skutej tego rannych zostało co najmniej 19 osób.