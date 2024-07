Autostrada A9 łączy północ z południem Niemiec, a dokładnie Berlin a Monachium. Dzienne natężenie ruchu sięga tu 120 tys. samochodów dziennie. To jest jedna z najważniejszych dróg w Niemczech. Przez najbliższe pięć dni wszyscy, którzy wybierali się w Niemczech autostradą A9 w obu kierunkach muszą przygotować się na spore utrudnienia.

Nawierzchnia na A9 do wymiany

Autostrada z Berlina w kierunku Monachium pomiędzy węzłem Brehna/Halle a Schkeuditzer Kreuz będzie całkowicie zamknięta do 31 lipca. Później do 02 sierpnia nastąpi całkowita blokada autostradowego węzła Halle i Großkugel, również w kierunku południowym. Żeby nie doprowadzić do kompletnego zastoju całej okolicy przygotowano kilka wariantów objazdu. Remontowany odcinek autostrady włącznie z węzłem Schkeuditzer położony jest 30 km na północny zachód od Lipska. To najstarszym niemieckim węzeł autostradowy. Ma ponad 80 lat i znajduje się na granicy pomiędzy Saksonią a Saksonią-Anhalt. Całkowita blokada trasy spowodowana jest względami bezpieczeństwa. Prace mają zakończyć się do końca tego tygodnia.